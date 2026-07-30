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Cận cảnh tục cải táng, rước cá Ông về lăng của ngư dân Gia Lai Người dân vùng biển Gia Lai thành kính thực hiện nghi lễ bốc mộ cho cá Ông sau khi chôn cất từ 3-5 năm, một nét văn hoá tâm linh bày tỏ lòng biết ơn đối với biển cả.

Giá cà phê hôm nay 30/7: Quay đầu giảm mạnh Giá cà phê hôm nay 30/7 đồng loạt giảm mạnh trên các sàn giao dịch quốc tế do áp lực chốt lời.

30 doanh nghiệp đã đóng cửa, ứng xử thế nào với thị trường kim cương, nữ trang? Thị trường đang trải qua giai đoạn sàng lọc cần thiết, các sự cố liên tiếp, dù gây đau đớn trong ngắn hạn, nhưng đang buộc toàn hệ thống phải nâng chuẩn minh bạch.

Vì sao người Nhật Bản không ăn cá dưới mương dù rất nhiều? Ở Nhật Bản, các đàn cá bơi lội tung tăng dưới dòng mương trong vắt nhưng người bản địa không bao giờ nghĩ đến chuyện ăn chúng, có phải vì cá đó không ngon?

VinFast VF 7 được lòng dân mê xê dịch trong những hành trình du lịch mùa hè Nhờ khả năng tối ưu không gian đi cùng mức chi phí tiết kiệm, VinFast VF 7 đang là mẫu xe được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn cho các hành trình du lịch đường dài.

Tin xe 30/7: Xiaomi hé lộ SUV EREV chạy điện 370 km, Audi Q9 trình làng Xiaomi tiếp tục hé lộ SUV EREV Skynomad trước ngày ra mắt, Audi giới thiệu Q9 2027, trong khi Isuzu bổ sung bán tải cabin đơn D-Max D-Cargo 1000 tại Việt Nam.

Nga tập kích thủ đô Kiev bằng tên lửa đạn đạo Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết Nga tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo vào rạng sáng và kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.

Công nghệ 30/7: OpenAI phát triển thiết bị mới, tương tác bằng giọng nói OpenAI ra mắt thiết bị mới cho chatbot AI, trong khi MediaTek công bố chip giải quyết khủng hoảng silicon toàn cầu, mở ra hướng đi mới cho công nghệ.

10 nhà khoa học hàng đầu rời Mỹ và Anh sang Trung Quốc năm 2026 Nhiều nhà khoa học từ Mỹ và Anh đã chuyển sang Trung Quốc trong năm 2026 vì điều kiện làm việc và nguồn tài trợ tốt hơn.

Châu Âu chìm trong biển lửa: Khủng hoảng cháy rừng có thể tồi tệ đến mức nào? Châu Âu đang trải qua mùa cháy rừng nghiêm trọng với hàng loạt đám cháy tại Pháp và Tây Ban Nha, khiến hơn 320.000 người phải sơ tán.

Chuyên gia tim mạch chỉ ra sai lầm tai hại khi kiêng trứng phòng bệnh GS.TS Phạm Mạnh Hùng khẳng định lượng cholesterol trong trứng không phải thủ phạm trực tiếp gây nhồi máu cơ tim, đồng thời hướng dẫn cách ăn chuẩn y khoa.

Vì sao Nhà nước cần kiểm soát, quyết định giá đất? Giá đất được kiểm soát, điều tiết tốt góp phần kiểm soát chi phí đầu vào, tạo điều kiện phát triển nhà ở giá hợp lý, là tiền đề để thị trường phát triển ổn định.

Mỹ đạt thỏa thuận mua hệ thống tên lửa Patriot hơn 58 tỷ USD Quân đội Mỹ trao cho Tập đoàn Lockheed Martin hợp đồng trị giá 58,6 tỷ USD để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, trong bối cảnh xung đột gây áp lực lên kho vũ khí.

Toàn cảnh cầu Ngọc Hồi gần 12.000 tỷ đồng vượt sông Hồng sau 11 tháng thi công Sau gần một năm khởi công, cầu Ngọc Hồi gần 12.000 tỷ đồng đang dần thành hình khi nhiều hạng mục được thi công đồng loạt, các trụ cầu liên tiếp vươn ra sông Hồng.