Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/7/2026 bao nhiêu 1 lượng?

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất. Trên thị trường, loại vàng này còn được biết đến với các tên gọi như vàng ta hoặc vàng 24K.
Đặc điểm của vàng 9999
Do hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng ánh kim đậm, sáng và có độ bóng đặc trưng.
Về tính chất vật lý, vàng 9999 có độ mềm và độ dẻo cao, vì vậy dễ bị trầy xước hoặc biến dạng nếu chịu va đập mạnh hay tác động lực trong quá trình sử dụng.
Đây cũng là lý do vàng 9999 không phải là lựa chọn phù hợp để chế tác các mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ hoặc gắn nhiều đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/7/2026
Cập nhật lúc 7h30 sáng 11/7/2026, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 3 triệu đồng mỗi lượng.
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h30 ngày 11/7/2026:
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
146.900.000
149.900.000
đồng/lượng
Vàng SJC 5 chỉ
146.900.000
149.920.000
đồng/lượng
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
146.900.000
149.930.000
đồng/lượng
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
146.400.000
149.400.000
đồng/lượng
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
146.400.000
149.500.000
đồng/lượng
Nữ trang 99,99%
143.900.000
147.400.000
đồng/lượng
So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h30 ngày 11/7/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.690.000
14.990.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.690.000
14.920.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.640.000
14.940.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.640.000
14.950.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.390.000
14.740.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.690.000
14.990.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.570.000
14.920.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.570.000
14.920.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.320.000
14.720.000
đồng/chỉ
Vàng SJC
14.690.000
14.990.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.500.000
14.900.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.500.000
14.900.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.500.000
14.900.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.500.000
14.900.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
14.300.000
14.800.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.500.000
14.900.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.400.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.300.000
14.800.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.690.000
14.990.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.550.000
14.880.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.550.000
14.880.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
14.200.000
14.700.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
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