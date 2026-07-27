Vàng 9999 (hay còn gọi vàng 24K, vàng ta) là loại vàng có hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, đạt tới 99,99% vàng nguyên chất.
Đặc điểm của vàng 9999
Do không pha hợp kim khác, vàng 9999 có đặc tính mềm, dẻo, dễ bị uốn cong, trầy xước hoặc móp méo dưới tác động lực thông thường.
Vì vậy, vàng 9999 hiếm khi được dùng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, đòi hỏi đính đá phức tạp, mà chủ yếu xuất hiện dưới dạng nhẫn tròn trơn, vàng miếng.
Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 27/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng nay 27/7/2026, giá vàng SJC (9999) tại Mi Hồng được niêm yết ở mức 13.890.000 - 14.100.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bên cạnh vàng 9999, Công ty TNHH Vàng Mi Hồng còn cung cấp nhiều loại vàng khác. Dưới đây là bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 7h ngày 27/7/2026.
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng SJC
|13.900.000
|14.100.000
|VND/chỉ
|Vàng 999
|13.900.000
|14.100.000
|VND/chỉ
|Vàng 985
|12.600.000
|12.850.000
|VND/chỉ
|Vàng 980
|12.530.000
|12.780.000
|VND/chỉ
|Vàng 950
|12.150.000
|-
|VND/chỉ
|Vàng 750
|9.250.000
|9.550.000
|VND/chỉ
|Vàng 680
|8.100.000
|8.400.000
|VND/chỉ
|Vàng 610
|7.800.000
|8.100.000
|VND/chỉ
|Vàng 580
|7.200.000
|7.500.000
|VND/chỉ
|Vàng 410
|4.500.000
|4.800.000
|VND/chỉ
So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 7h ngày 27/7/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Mi Hồng
Vàng SJC
13.900.000
14.100.000
VND/chỉ
Vàng 999
13.900.000
14.100.000
VND/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.750.000
14.150.000
VND/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.750.000
14.152.000
VND/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.700.000
14.100.000
VND/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.700.000
14.110.000
VND/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.400.000
13.900.000
VND/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
13.750.000
14.150.000
VND/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.620.000
14.120.000
VND/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.620.000
14.120.000
VND/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.450.000
13.950.000
VND/chỉ
Doji
Vàng SJC
13.750.000
14.150.000
VND/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.850.000
14.250.000
VND/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.150.000
13.350.000
VND/chỉ
Nữ trang 9999
13.650.000
14.150.000
VND/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.890.000
14.270.000
VND/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.890.000
14.270.000
VND/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.890.000
14.270.000
VND/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.570.000
14.170.000
VND/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
13.890.000
14.270.000
VND/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
13.740.000
-
VND/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.570.000
14.170.000
VND/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
13.750.000
14.150.000
VND/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.750.000
14.150.000
VND/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.750.000
14.150.000
VND/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.450.000
13.950.000
VND/chỉ
Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.
Bình luận