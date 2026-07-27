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Xuất bản ngày 27/07/2026 07:50 AM
Xuất bản ngày 27/07/2026 07:50 AM

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 27/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại Mi Hồng và nhiều thương hiệu khác hôm nay 27/7/2026.

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng 24K, vàng ta) là loại vàng có hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, đạt tới 99,99% vàng nguyên chất.

Đặc điểm của vàng 9999

Do không pha hợp kim khác, vàng 9999 có đặc tính mềm, dẻo, dễ bị uốn cong, trầy xước hoặc móp méo dưới tác động lực thông thường.

Vì vậy, vàng 9999 hiếm khi được dùng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, đòi hỏi đính đá phức tạp, mà chủ yếu xuất hiện dưới dạng nhẫn tròn trơn, vàng miếng.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 27/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng nay 27/7/2026, giá vàng SJC (9999) tại Mi Hồng được niêm yết ở mức 13.890.000 - 14.100.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bên cạnh vàng 9999, Công ty TNHH Vàng Mi Hồng còn cung cấp nhiều loại vàng khác. Dưới đây là bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 7h ngày 27/7/2026.

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng SJC13.900.00014.100.000VND/chỉ
Vàng 99913.900.00014.100.000VND/chỉ
Vàng 98512.600.00012.850.000VND/chỉ
Vàng 98012.530.00012.780.000VND/chỉ
Vàng 95012.150.000-VND/chỉ
Vàng 7509.250.0009.550.000VND/chỉ
Vàng 6808.100.0008.400.000VND/chỉ
Vàng 6107.800.0008.100.000VND/chỉ
Vàng 5807.200.0007.500.000VND/chỉ
Vàng 4104.500.0004.800.000VND/chỉ

So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 7h ngày 27/7/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Mi Hồng


Vàng SJC

13.900.000

14.100.000

VND/chỉ

Vàng 999

13.900.000

14.100.000

VND/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.750.000

14.150.000

VND/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.750.000

14.152.000

VND/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.700.000

14.100.000

VND/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.700.000

14.110.000

VND/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.400.000

13.900.000

VND/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.750.000

14.150.000

VND/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.620.000

14.120.000

VND/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.620.000

14.120.000

VND/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.450.000

13.950.000

VND/chỉ

Doji

Vàng SJC

13.750.000

14.150.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.850.000

14.250.000

VND/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.150.000

13.350.000

VND/chỉ

Nữ trang 9999

13.650.000

14.150.000

VND/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.890.000

14.270.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.890.000

14.270.000

VND/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.890.000

14.270.000

VND/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.570.000

14.170.000

VND/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

13.890.000

14.270.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.740.000

-

VND/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.570.000

14.170.000

VND/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.750.000

14.150.000

VND/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.750.000

14.150.000

VND/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.750.000

14.150.000

VND/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.450.000

13.950.000

VND/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.

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