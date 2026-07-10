Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng) là loại vàng chứa 99,99% vàng nguyên chất, chỉ lẫn 0,01% tạp chất.
Vàng 9999 có màu ánh kim đậm, mềm dẻo, dễ bị biến dạng khi va chạm. Do đó, loại vàng này ít được dùng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, gắn đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được đúc thành nhẫn trơn hoặc vàng miếng.
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 10/7/2026 bao nhiêu 1 lượng?
Lúc 7h sáng nay (10/7/2026), giá vàng miếng SJC 999.9 được PNJ niêm yết ở mức 146 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 có giá 145 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ được niêm yết ở ngưỡng 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 7h ngày 10/7/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
|Vàng miếng SJC 999.9
14.600.000
14.900.000
đồng/chỉ
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.500.000
14.850.000
đồng/chỉ
|Vàng Kim Bảo 999.9
14.500.000
14.850.000
đồng/chỉ
|Vàng nữ trang 999.9
14.250.000
14.650.000
đồng/chỉ
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
14.500.000
14.850.000
đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
14.500.000
14.850.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
14.235.000
14.635.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
13.913.000
14.533.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
13.884.000
14.504.000
đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)
12.799.000
13.419.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
9.998.000
10.988.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
8.972.000
9.962.000
đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)
8.533.000
9.523.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
7.947.000
8.937.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
7.580.000
8.570.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
5.104.000
6.094.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
4.504.000
5.494.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
3.888.000
4.878.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 10/7/2026):
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
14.600.000
14.900.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.500.000
14.850.000
đồng/chỉ
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.600.000
14.900.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.570.000
14.870.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
14.600.000
14.900.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.450.000
14.850.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.460.000
14.860.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.460.000
14.860.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
14.260.000
14.760.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.500.000
14.850.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.500.000
14.850.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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