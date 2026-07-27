Giá vàng giảm, có nên bắt đáy lúc này?

(VTC News) -

TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia kinh tế tài chính cho biết, hiện không ai biết được vàng khi nào tạo đáy. Vàng có thể tiếp tục giảm sâu dù thị trường đã bắt đầu xuất hiện một số tín hiệu hồi phục.

Ông Hiếu chỉ ra 3 yếu tố hỗ trợ giá vàng hiện tại. Thứ nhất, diễn biến căng thẳng Trung Đông trở lại. Sau thời gian đàm phán, hiện Mỹ và Iran đều có những động thái tấn công trở lại, diễn biến này có lợi cho vàng - tài sản trú ẩn trong thời kỳ biến động.

Thứ hai, lạm phát tại Mỹ tăng cao trên 4%, nếu kéo dài buộc thị trường chuyển sang dự báo Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn.

Cuối cùng, đồng USD suy yếu cũng sẽ góp phần đẩy giá vàng sớm tăng trở lại.

Thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên quan sát, theo dõi kỹ diễn biến giá vàng.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư không nên quá kỳ vọng vào những nhịp “bắt đáy” ngắn hạn. Điều quan trọng là phải theo dõi xu hướng của giá vàng thế giới, chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng như diễn biến của đồng USD, bởi đây mới là những yếu tố quyết định xu hướng trung và dài hạn của thị trường.

Ông cũng lưu ý, khi khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn duy trì ở mức hàng chục triệu đồng mỗi lượng, rủi ro đối với người mua ngắn hạn sẽ lớn hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Chuyên gia Trần Duy Phương cũng cho rằng, việc giá vàng điều chỉnh lên, xuống là hết sức bình thường. Tuy nhiên, trong năm 2026, xu hướng chủ đạo là đi xuống. Vì thế, tại thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên quan sát, theo dõi kỹ diễn biến giá vàng.

Nếu mua, chỉ nên sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi và phân bổ khoảng 20-30% danh mục vào vàng. Nếu có ý định đầu tư, nên cân nhắc từ quý III.

Ông Phương nhấn mạnh vàng nên được xem là một tài sản phòng ngừa rủi ro trong danh mục đầu tư chứ không nên là kênh đầu tư duy nhất.

Thông thường, tỷ trọng vàng hợp lý có thể dao động khoảng 5 - 15% tổng danh mục tài sản, tùy “khẩu vị” rủi ro của từng nhà đầu tư. Với những người có mức chấp nhận rủi ro thấp hoặc lo ngại lạm phát, tỷ trọng vàng có thể cao hơn một chút.

Không nên dồn tất cả đầu tư vào vàng vì điều này khiến danh mục thiếu đa dạng và dễ tổn thương khi giá vàng đảo chiều mạnh.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, cũng cho rằng nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu tham gia thị trường là đầu cơ ngắn hạn hay nắm giữ dài hạn. Trong bối cảnh hiện nay, chiến lược “lướt sóng” tiềm ẩn rủi ro rất lớn và không được khuyến khích.

Ở chiều ngược lại, với chiến lược tích trữ dài hạn, việc nắm giữ vàng vẫn được đánh giá là lựa chọn tương đối an toàn.

Ồng Huân cũng nhấn mạnh, nhà đầu tư cũng cần phân biệt rõ giữa vàng như một tài sản phòng vệ dài hạn và vàng như một công cụ đầu cơ ngắn hạn. Nếu mục tiêu là phòng ngừa rủi ro vĩ mô hoặc đa dạng hóa tài sản, việc nắm giữ một tỷ trọng vàng nhất định vẫn hợp lý trong bối cảnh thế giới nhiều bất định.

Nhưng nếu tham gia với kỳ vọng “lướt sóng” theo tin chiến sự thì mức độ rủi ro hiện nay rất cao vì giá vàng có thể giảm mạnh chỉ trong vài phiên khi thông tin địa chính trị thay đổi. Việc này đã liên tiếp xảy ra trong thời gian qua.

Giá vàng thời gian tới sẽ tăng hay giảm?

Giá vàng trong thời gian tới được dự đoán sẽ giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Nhận định về diễn biến giá vàng thời gian tới, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, dự báo giá vàng có thể lùi về khoảng 3.800 USD/ounce trong ngắn hạn trước khi phục hồi lên 4.200 USD/ounce vào cuối năm 2026 và đạt khoảng 4.500 USD/ounce trong năm 2027.

Ông Hiếu cho rằng, một trong những nguyên nhân quan trọng gây sức ép lên giá vàng là chi phí cơ hội. Khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, vàng - tài sản không mang lại dòng tiền hay lợi suất trở nên kém hấp dẫn hơn. Dòng vốn vì thế có xu hướng chuyển sang các công cụ có khả năng sinh lời tốt hơn.

Bên cạnh đó, việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) góp phần nâng giá trị đồng USD, từ đó tiếp tục gây sức ép lên thị trường vàng.

Với những người mua vàng ở vùng giá đỉnh và đang chịu thua lỗ, TS Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị không nên bán ra chỉ vì tâm lý hoảng loạn nếu chưa có nhu cầu sử dụng tiền. Theo ông, thị trường vẫn có khả năng phục hồi trong khoảng 10-12 tháng tới, thay vì phải mất nhiều năm như sau các cuộc khủng hoảng giai đoạn thập niên 1970 hay năm 2008.

Chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển dự báo, vàng tiếp tục giảm, mức giảm có thể nhắm đến 3.500 USD/Ounce vào cuối năm 2026. Như thế, giá vàng trong nước cũng giảm theo.

Theo ông, giá vàng cũng như mọi tài sản đầu tư - đầu cơ khác; trong ngắn hạn sẽ chịu tác động của một số chính sách lớn hoặc bất ổn chính trị...

“Để dự đoán giá vàng theo hướng này, hãy lấy mốc giá vàng của thời điểm hợp lý và tính theo mức sinh lời bình quân hàng năm. Mức sinh lời đó có thể tương đương với lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hoặc chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ cộng 0,5 -1%.

Theo cách tính này, nếu lấy mốc 2012, là mốc nền kinh tế thế giới vượt qua khủng hoảng và tái định hình, với mức sinh lời là 4%. Giá vàng cuối năm 2026 sẽ vào khoảng 3.000 - 3.500 USD/Ounce”, ông Hiển tính.

Nhìn về triển vọng những tháng cuối năm 2026, TS Bùi Ngọc Sơn cũng dự báo, giá vàng sẽ tiếp tục chịu tác động giằng co giữa hai lực lượng đối lập. Một bên là chính sách lãi suất của Fed cùng sự cạnh tranh từ thị trường chứng khoán và công nghệ AI; bên còn lại là những bất ổn địa chính trị và nhu cầu trú ẩn của các ngân hàng trung ương.

Ông cho rằng Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất thay vì sớm nới lỏng, trừ khi giá dầu thế giới giảm sâu xuống dưới 70 USD/thùng, qua đó giúp lạm phát hạ nhiệt nhanh. Nếu Fed bất ngờ tăng lãi suất thêm một lần nữa để đối phó với lạm phát, giá vàng chắc chắn sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm. Ngược lại, nếu thị trường chứng khoán Mỹ xảy ra đổ vỡ hoặc bong bóng AI vỡ, dòng tiền sẽ nhanh chóng quay trở lại vàng, khiến giá kim loại quý này bật tăng.

Theo TS Bùi Ngọc Sơn, thị trường vàng trong nửa cuối năm 2026 sẽ không còn xuất hiện những đợt tăng sốc hay giảm sâu theo xu hướng đơn giản như trước, mà sẽ bước vào giai đoạn biến động với biên độ lớn, phụ thuộc nhiều hơn vào các chỉ báo kinh tế thực tế.

Ông lưu ý các nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ như một chỉ báo sớm về dòng tiền toàn cầu. Chừng nào các công ty công nghệ vẫn chứng minh được khả năng tạo ra của cải và năng suất thực, vàng sẽ còn phải chia sẻ dòng vốn với kênh đầu tư này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro địa chính trị và sự chuyển dịch sang một cấu trúc tiền tệ đa cực, vàng vẫn giữ vững vị thế là tài sản phòng thủ không thể thay thế trong dài hạn.