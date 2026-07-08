Vàng 9999 SJC hôm nay 8/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%, còn được gọi vàng ta hay vàng 24K.
Đặc điểm của vàng 9999
Do gần như không bị lẫn tạp chất của các kim loại khác nên vàng 9999 mang sắc vàng ánh kim đậm.
Về đặc tính vật lý, vàng 9999 mềm, dẻo và dễ bị biến dạng (móp méo, trầy xước) khi chịu tác động lực bên ngoài. Vì đặc điểm này, vàng 9999 thường không sử dụng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, đính đá quý phức tạp. Thay vào đó, vàng 9999 thường được đúc thành vàng miếng, nhẫn trơn hoặc thỏi.
Vàng 9999 chủ yếu được xem như một kênh đầu tư, tích lũy tài sản dài hạn hơn là một món đồ phụ kiện thời trang.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 8/7/2026
Lúc 7h sáng nay 8/7/2026, giá vàng 9999 tại SJC dao động trong khoảng từ 14,42 - 15,0 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 8/7/2026:
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.700.000
15.000.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.700.000
15.020.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
14.700.000
15.030.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.670.000
14.970.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.670.000
14.980.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.420.000
14.770.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 8/7/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.700.000
15.000.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.700.000
15.020.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.670.000
14.970.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.670.000
14.980.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.420.000
14.770.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.700.000
15.000.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.650.000
14.950.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.650.000
14.950.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.300.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng SJC
14.700.000
15.000.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.700.000
15.000.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.550.000
14.950.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.550.000
14.950.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.550.000
14.950.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
14.350.000
14.850.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.600.000
15.000.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.500.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.390.000
14.890.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.700.000
15.000.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.650.000
14.950.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.650.000
14.950.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
14.300.000
14.800.000
đồng/chỉ
* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
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