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Xuất bản ngày 03/07/2026 10:09 AM
Xuất bản ngày 03/07/2026 10:09 AM

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 3/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Trong phiên giao dịch sáng nay 3/7/2026, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu được điều chỉnh tăng mạnh so với hôm qua.

Đặc tính nổi bật của vàng 9999

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay với tỷ lệ vàng nguyên chất lên đến 99,99%. Do không bị pha lẫn tạp chất hay các kim loại khác, vàng 9999 khá mềm, dễ biến dạng khi chịu lực tác động mạnh.

Vàng 9999 có màu vàng kim đậm, sáng bóng tự nhiên, không bị oxy hóa, không bị xỉn màu theo thời gian.

Do đặc tính mềm dẻo, vàng 9999 thường được đúc thành dạng vàng miếng, nhẫn tròn trơn đơn giản, không chế tác thành trang sức cầu kỳ.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 3/7/2026

Trong phiên sáng nay, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết trong khoảng từ 14,64 - 15,14 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra, tăng 3 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu cập nhật lúc 9h30 ngày 3/7/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng miếng SJC 14.840.00015.140.000đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.840.00015.140.000đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.840.00015.140.000đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.840.00015.140.000đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.640.00015.040.000đồng/chỉ
Vàng thương hiệu Doji, PNJ, Phú Quý14.800.000-đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 9h30 ngày 3/7/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Bảo Tin Minh Châu


Vàng miếng SJC

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.640.000

15.040.000

đồng/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.840.000

15.142.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.830.000

15.130.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.830.000

15.140.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.630.000

14.980.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.590.000

14.990.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.740.000

15.140.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.690.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.640.000

15.040.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.800.000

15.140.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.800.000

15.140.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

14.500.000

15.000.000

đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

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