Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 3/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Đặc tính nổi bật của vàng 9999
Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay với tỷ lệ vàng nguyên chất lên đến 99,99%. Do không bị pha lẫn tạp chất hay các kim loại khác, vàng 9999 khá mềm, dễ biến dạng khi chịu lực tác động mạnh.
Vàng 9999 có màu vàng kim đậm, sáng bóng tự nhiên, không bị oxy hóa, không bị xỉn màu theo thời gian.
Do đặc tính mềm dẻo, vàng 9999 thường được đúc thành dạng vàng miếng, nhẫn tròn trơn đơn giản, không chế tác thành trang sức cầu kỳ.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 3/7/2026
Trong phiên sáng nay, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết trong khoảng từ 14,64 - 15,14 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra, tăng 3 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu cập nhật lúc 9h30 ngày 3/7/2026:
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng miếng SJC
|14.840.000
|15.140.000
|đồng/chỉ
|Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|14.840.000
|15.140.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|14.840.000
|15.140.000
|đồng/chỉ
|Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|14.840.000
|15.140.000
|đồng/chỉ
|Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
|14.640.000
|15.040.000
|đồng/chỉ
|Vàng thương hiệu Doji, PNJ, Phú Quý
|14.800.000
|-
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 9h30 ngày 3/7/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng SJC
14.840.000
15.140.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.840.000
15.140.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.840.000
15.140.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.840.000
15.140.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
14.640.000
15.040.000
đồng/chỉ
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.840.000
15.140.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.840.000
15.142.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.830.000
15.130.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.830.000
15.140.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.630.000
14.980.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.840.000
15.140.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.840.000
15.140.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.840.000
15.140.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.590.000
14.990.000
đồng/chỉ
Vàng SJC
14.840.000
15.140.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.840.000
15.140.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.740.000
15.140.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.690.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.640.000
15.040.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.840.000
15.140.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.800.000
15.140.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.800.000
15.140.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
14.500.000
15.000.000
đồng/chỉ
* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
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