Link xem trực tiếp Singapore vs Timor Leste 18h ngày 27/7, giải ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận Singapore vs Timor Leste diễn ra lúc 18h ngày 27/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Jalan Besar (Singapore), thuộc khuôn khổ bảng A giải ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Singapore vs Timor Leste trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Singapore vs Timor Leste nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Singapore vs Timor Leste trên kênh nào?

Trận Singapore vs Timor Leste được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Singapore vs Timor Leste trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận đấu giữa Singapore và Timor Leste được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Singapore vs Timor Leste hôm nay

Link xem trực tiếp Singapore vs Timor Leste được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Singapore vs Timor Leste (copy và dán vào trình duyệt web): https://www.youtube.com/watch?v=9prAKwPA2eA.

Thông tin trận Singapore vs Timor Leste

Đội tuyển Singapore sẽ tiếp đón Timor Leste trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026. Trận đấu được xem là cơ hội để thầy trò HLV Gavin Lee củng cố vị trí trong cuộc đua vào bán kết, đồng thời chứng minh họ đã rút ra bài học sau màn ra quân chưa thực sự thuyết phục.

Hai đội bước vào cuộc đối đầu với tâm thế khác nhau. Singapore vừa có chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Campuchia, trong khi Timor Leste chịu thất bại nặng nề 0-7 trước tuyển Việt Nam.

Dù giành trọn 3 điểm ở trận mở màn, Singapore không tạo được màn trình diễn áp đảo như kỳ vọng. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, “Những chú sư tử” phải chờ đến phút 90+11 mới có pha lập công ấn định chiến thắng.

Trước thềm ASEAN Cup 2026, Timor Leste từng tạo bất ngờ khi dễ dàng đánh bại Brunei với tổng tỷ số 6-1 sau hai lượt trận play-off để giành vé vào vòng bảng. Tuy nhiên, khi chạm trán những đối thủ mạnh hơn, đội bóng của HLV Pedro Alves Salazar nhanh chóng bộc lộ nhiều điểm yếu, đặc biệt ở khả năng phòng ngự và duy trì sự chặt chẽ trong hệ thống chiến thuật.

Sức mạnh của Timor Leste chủ yếu đến từ những pha phản công tốc độ và các đường chuyền dài vượt tuyến. Cách tiếp cận này được dự đoán khó phát huy hiệu quả trước những đội bóng kiểm soát thế trận tốt như Singapore.

Bên cạnh đó, trong ba lần chạm trán gần nhất tại ASEAN Cup 2026, “Những chú sư tử” đều giành chiến thắng với các tỷ số 6-1, 2-0 và 3-0, phản ánh khoảng cách đáng kể giữa hai đội.