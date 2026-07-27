Giá vàng hôm nay 27/7: Hồi phục nhẹ

(VTC News) -

Giá vàng hồi phục khi lực mua bắt đáy và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt. Đà tăng bị hạn chế bởi thị trường lao động Mỹ vẫn vững mạnh. Tuy nhiên, đồng USD duy trì sức mạnh và lo ngại lạm phát khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất ở mức cao tiếp tục gia tăng.

Trong ngắn hạn, việc giá năng lượng tăng sẽ khiến lạm phát cao hơn và buộc các ngân hàng trung ương ưu tiên kiểm soát lạm phát, tạo áp lực giảm đối với giá vàng.

Waleed Said, chuyên gia phân tích kỹ thuật tại GivTrade, nhận định nhu cầu trú ẩn hiện chỉ giúp vàng giữ giá, chưa tạo ra một xu hướng tăng mới.

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Vàng chỉ có thể bứt phá nếu Fed bất ngờ phát tín hiệu ôn hòa hơn hoặc đồng USD suy yếu mạnh. Trong khi đó, lực mua từ các ngân hàng trung ương hiện chỉ đóng vai trò là vùng đệm hỗ trợ giá chứ chưa phải động lực thúc đẩy thị trường.

Bart Melek, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại TD Securities, cho rằng chưa có cơ sở để kỳ vọng môi trường lãi suất và tỷ giá tại Mỹ sẽ sớm hỗ trợ giá vàng.

Lo ngại lạm phát quay trở lại do giá năng lượng tăng sẽ khiến Fed vẫn duy trì lập trường cứng rắn, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng. Giá vàng có thể giảm về vùng 3.900 USD/ounce trước khi thiết lập các đỉnh mới trong khoảng 12 tháng tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 27/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng (mua) - 141,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 135 triệu đồng/lượng (mua) - 141 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.086 USD/ounce, tăng 35 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tuần này, 18 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Theo kết quả khảo sát, 4 chuyên gia, tương đương 22%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 7 người khác, chiếm 39% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ giảm, và 7 người khác cho rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục đi ngang trong tuần tới.

Các nhà giao dịch đang theo dõi quyết định của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này, GDP quý II, chỉ số lạm phát PCE mà Fed ưu tiên sử dụng và bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các tuyến vận tải biển trên eo biển Hormuz hoặc Biển Đỏ.

Một đợt tăng giá bền vững trên mức 4.083,1 USD/ounce sẽ cải thiện triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi việc phá vỡ mức 4.021,2 USD/ounce sẽ đưa sự chú ý trở lại vùng hỗ trợ của ngày thứ Năm.