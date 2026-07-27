Fed đứng trước thời khắc quyết định, vàng sắp biến động dữ dội

Chỉ ít ngày trước quyết định từ Fed, thị trường vàng đứng trước ngã rẽ lớn khi các chuyên gia đưa ra những dự báo trái chiều về xu hướng giá sắp tới.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 27/7 nắng nóng vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất đạt 34°C, đến chiều tối nhiều khu vực khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.
60 năm sau ngày liệt sĩ Nguyễn Đức Châu lên đường đi B, 96 trang hồ sơ, kỷ vật vừa được trao lại cho gia đình, đánh dấu cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ.
Mạng lưới phối hợp giữa con người và tài khoản mạng xã hội hình thành công cụ thao túng thông tin bằng cách đánh lừa thuật toán và tâm lý đám đông thời hiện đại.
Từ những đường rạch chỉ vài milimet, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hoàn thành ca đại phẫu ung thư dạ dày cho cụ bà 90 tuổi.
Lúc 6h ngày 27/7, giá dầu WTI đứng ở mức 84,50 USD/thùng, giảm 4,81 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở mức 96,78 91,52 USD/thùng, giảm 5,26 USD/thùng.
Honda Civic 2026 bổ sung công nghệ S+ Shift và cảnh báo điểm mù, BYD Qin Max hé lộ khả năng sạc siêu nhanh... là một số tin xe đáng chú ý ngày 27/7.
Sáng 27/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.086 USD/ounce, tăng 35 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Đây là những vật dụng cá nhân được bạn chạm vào nhiều nhất nhưng cũng là ổ vi khuẩn lớn nhất; điều đáng nói là chúng rất ít khi được làm sạch.
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 27/7 Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng lên tới 36°C, Tây Nguyên mát mẻ hơn với nền nhiệt dao động từ 26-29°C.
Đêm 12/12/1972, rạng sáng 13/12/1972, những tiếng nổ xé toạc màn đêm, rung chuyển cả vùng Đông Nam Bộ, sức ép dữ dội khiến nhiều ô cửa kính ở Sài Gòn vỡ tung.
Sau hơn 65 năm bén rễ nơi vùng biên Quảng Ninh, cây chè không chỉ mang lại sinh kế cho người dân mà còn trở thành thương hiệu và điểm nhấn du lịch của xã Đường Hoa.
Tìm hiểu chi phí xây 3 tầng mái Thái 80m² trước khi thi công giúp gia chủ chủ động nguồn tài chính và tránh phát sinh chi phí không cần thiết.
Dự án mới gây chú ý khi lựa chọn một thiết kế có tuổi đời hàng chục năm làm nền tảng cho hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới.
Ngày 27/7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La hứng mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
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