  • logo
Xuất bản ngày 27/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 27/07/2026 07:00 AM

Fed đứng trước thời khắc quyết định, vàng sắp biến động dữ dội

(VTC News) -

Chỉ ít ngày trước quyết định từ Fed, thị trường vàng đứng trước ngã rẽ lớn khi các chuyên gia đưa ra những dự báo trái chiều về xu hướng giá sắp tới.

VTC News
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm