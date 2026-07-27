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Fed đứng trước thời khắc quyết định, vàng sắp biến động dữ dội Chỉ ít ngày trước quyết định từ Fed, thị trường vàng đứng trước ngã rẽ lớn khi các chuyên gia đưa ra những dự báo trái chiều về xu hướng giá sắp tới.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 27/7: Ngày nắng 34°C, chiều tối mưa dông Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 27/7 nắng nóng vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất đạt 34°C, đến chiều tối nhiều khu vực khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

60 năm chờ đợi, người vợ 93 tuổi nghẹn ngào đón 96 trang kỷ vật của chồng liệt sĩ 60 năm sau ngày liệt sĩ Nguyễn Đức Châu lên đường đi B, 96 trang hồ sơ, kỷ vật vừa được trao lại cho gia đình, đánh dấu cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ.

Cỗ máy 'thao túng thông tin' bằng tin giả đang hoạt động tinh vi thế nào? Mạng lưới phối hợp giữa con người và tài khoản mạng xã hội hình thành công cụ thao túng thông tin bằng cách đánh lừa thuật toán và tâm lý đám đông thời hiện đại.

Đỉnh cao kỹ thuật khi thực hiện đại phẫu ung thư dạ dày với vết rạch vài milimet Từ những đường rạch chỉ vài milimet, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hoàn thành ca đại phẫu ung thư dạ dày cho cụ bà 90 tuổi.

Giá xăng dầu hôm nay 27/7: Giảm mạnh phiên đầu tuần Lúc 6h ngày 27/7, giá dầu WTI đứng ở mức 84,50 USD/thùng, giảm 4,81 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở mức 96,78 91,52 USD/thùng, giảm 5,26 USD/thùng.

Tin xe 27/7: Honda Civic 2026 thêm S+ Shift, BYD Qin Max sạc 9 phút đầy pin Honda Civic 2026 bổ sung công nghệ S+ Shift và cảnh báo điểm mù, BYD Qin Max hé lộ khả năng sạc siêu nhanh... là một số tin xe đáng chú ý ngày 27/7.

Giá vàng hôm nay 27/7: Hồi phục nhẹ Sáng 27/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.086 USD/ounce, tăng 35 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

7 món đồ 'bất ly thân' cực nhiều vi khuẩn nhưng rất ít được làm sạch Đây là những vật dụng cá nhân được bạn chạm vào nhiều nhất nhưng cũng là ổ vi khuẩn lớn nhất; điều đáng nói là chúng rất ít khi được làm sạch.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 27/7: Trung Bộ nắng nóng 36°C Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 27/7 Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng lên tới 36°C, Tây Nguyên mát mẻ hơn với nền nhiệt dao động từ 26-29°C.

Người đặc công Rừng Sác và trận đánh nổ tung 100.000 tấn bom có bom huỷ diệt Đêm 12/12/1972, rạng sáng 13/12/1972, những tiếng nổ xé toạc màn đêm, rung chuyển cả vùng Đông Nam Bộ, sức ép dữ dội khiến nhiều ô cửa kính ở Sài Gòn vỡ tung.

Về nơi 65 năm gìn giữ hương trà tại vùng biên Quảng Ninh Sau hơn 65 năm bén rễ nơi vùng biên Quảng Ninh, cây chè không chỉ mang lại sinh kế cho người dân mà còn trở thành thương hiệu và điểm nhấn du lịch của xã Đường Hoa.

Chi phí xây nhà 3 tầng mái Thái 80m² bao nhiêu? Tìm hiểu chi phí xây 3 tầng mái Thái 80m² trước khi thi công giúp gia chủ chủ động nguồn tài chính và tránh phát sinh chi phí không cần thiết.