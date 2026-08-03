Giá vàng hôm nay 3/8: Tăng nhẹ, hướng đến mốc 4.100 USD/ounce

(VTC News) -

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay tăng nhẹ trong bối cảnh chịu áp lực từ sự phục hồi của đồng USD và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng.

Theo Kitco News, tâm điểm của thị trường trong tuần này sẽ là hàng loạt báo cáo quan trọng về thị trường lao động Mỹ, gồm chỉ số PMI sản xuất ISM, báo cáo việc làm JOLTS, dữ liệu việc làm ADP, chỉ số PMI dịch vụ ISM, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần và đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls).

Những dữ liệu này được đánh giá sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng lãi suất của Fed cũng như sức mạnh của đồng USD. Nếu số liệu kinh tế tích cực, đồng USD có thể tiếp tục tăng giá, tạo sức ép lên vàng. Ngược lại, nếu dữ liệu yếu hơn dự báo, vàng có thể nhanh chóng lấy lại đà tăng. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà phân tích đều lạc quan rằng vàng có thể thiết lập lại xu hướng tăng dài hạn của nó.

Giá vàng thế giới tăng, trong nước duy trì ổn định. (Ảnh minh họa).

Hiện các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao diễn biến giá cả lãi suất của Fed vào tháng 9, dữ liệu việc làm của Mỹ vào tuần tới, phản ứng của thị trường đối với các chỉ số kỳ vọng lạm phát cuối tháng 7 và bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các tuyến vận tải biển Hormuz hoặc Biển Đỏ. Đây là những yếu tố có thể khiến giá vàng tăng hoặc giảm trong thời gian tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 3/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng nhẫn cũng được SJC công bố ở mức tương ứng 137 - 141 triệu đồng/lượng, không thay đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.064 USD/ounce, tăng 21 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho rằng thị trường vàng thế giới đang ở giai đoạn tích lũy khi cả bên mua và bên bán đều chưa tạo được lợi thế rõ rệt. Mốc 4.000 USD/ounce đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng, trong khi vùng 4.100 USD/ounce vẫn là rào cản lớn đối với xu hướng tăng.

Hiện vàng vẫn chưa hình thành xu hướng tăng đủ mạnh và nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong vùng 4.000 - 4.200 USD/ounce trong thời gian tới.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng sau giai đoạn tăng “nóng”, vàng đang chịu áp lực chốt lời ngắn hạn. Tuy nhiên, lực mua vẫn xuất hiện khá rõ mỗi khi giá giảm về vùng hỗ trợ, giúp triển vọng trung hạn của kim loại quý chưa bị phá vỡ.