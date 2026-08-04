Nhóm nghệ sĩ Việt gây sốt khi đưa nhạc kịch ra ga metro Bến Thành

(VTC News) -

Không còn giới hạn trong không gian nhà hát, những giai điệu quen thuộc từ các vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới vang lên tại ga metro Bến Thành, TP.HCM đang gây chú ý với khán giả.

Màn trình diễn trong chương trình Broadway at the metro được thể hiện bởi các nghệ sĩ trẻ tài năng từ nhóm Impact Theatre Saigon gồm Jay - Thiện Nguyễn, Timmy (Anh Tuấn nhóm Ve Sầu), Uy Lê (Sài Gòn Tếu), Tào Nhân...

Khán giả được thưởng thức những giai điệu biểu tượng của sân khấu Broadway, từ Circle of Life (Vua Sư Tử), Think of Me (Bóng ma nhà hát), Under the Sea (Nàng tiên cá), This Is Me (The Greatest Showman) trước khi khép lại bằng We Dance - ca khúc nổi bật trong vở nhạc kịch Broadway Once on This Island.

Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và cho thấy sự đa dạng, sức sống của nghệ thuật nhạc kịch.

Không gian ga metro Bến Thành trở thành sân khấu mở cho nhạc kịch Broadway.

Chia sẻ về ý tưởng này, đại diện nhóm Impact Theatre Saigon cho biết Broadway at the metro không chỉ là hoạt động biểu diễn mà còn là lời mời khán giả khám phá thế giới nhạc kịch. Họ muốn giới thiệu nhạc kịch đến những khán giả chưa từng bước vào nhà hát. Thông qua đây, ban tổ chức cũng mong muốn giới thiệu sức hấp dẫn của nhạc kịch đến với đông đảo người dân.

“Chúng tôi lựa chọn Ga Metro Bến Thành vì muốn đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng. Khi metro dần trở thành biểu tượng của nhịp sống đô thị hiện đại tại TP.HCM, những không gian công cộng như vậy cũng mở ra cơ hội để nghệ thuật xuất hiện tự nhiên hơn trong đời sống thường nhật, thay vì chỉ tồn tại phía sau cánh màn nhung”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Khán giả thích thú thưởng thức nhạc kịch mà không cần bước vào nhà hát.

Broadway at the metro được thực hiện và trình diễn bởi các nghệ sĩ của Impact Theatre Saigon, cùng sự hỗ trợ của Học viện Nghệ thuật đa lĩnh vực Soul (Soul Institute of Arts). Đây là hoạt động hướng đến mục tiêu đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng và tạo nên những trải nghiệm văn hóa mới cho người dân khi sử dụng metro.

Sau màn “chào sân” tại ga Metro Bến Thành, nhóm sẽ giới thiệu trọn vẹn vở Once on This Island vào trung tuần tháng 8/2026. Đây là tác phẩm từng đoạt giải Tony Awards và đã được dàn dựng tại hơn 60 quốc gia.

Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ dàn dựng những vở nhạc kịch mang đậm bản sắc Việt để phục vụ khán giả.