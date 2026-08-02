Vietlott 2/8 - Vietlott Mega 6/45 2/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/8/2026

(VTC News) -

Vietlott 2/8. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 2/8/2026 sẽ được cập nhật trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 2/8/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h15.

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Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 2/8/2026.

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 2/8/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh, thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

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Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

Mega 6/45 có lịch quay thưởng định kỳ vào Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần. Việc duy trì lịch mở thưởng cố định giúp người chơi chủ động sắp xếp thời gian mua vé và theo dõi các kỳ quay.

Thông thường, quá trình quay số diễn ra từ khoảng 18h00 đến 18h30. Ngay sau khi kết thúc, Vietlott sẽ cập nhật kết quả trên website, ứng dụng và các kênh thông tin chính thức, giúp người chơi tra cứu nhanh chóng và chính xác.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để tham gia Mega 6/45 hiệu quả, người chơi nên nắm rõ quy định của trò chơi, cách chọn số, cơ cấu giải và các bước nhận thưởng trước khi mua vé.

- Chỉ những vé do Vietlott phát hành hợp lệ và còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa, chắp vá hay có dấu hiệu chỉnh sửa mới đủ điều kiện nhận thưởng. Đồng thời, dãy số trên vé phải khớp với kết quả của hạng giải tương ứng.

- Mỗi vé chỉ có giá trị cho kỳ quay đã đăng ký. Nếu mua sát thời điểm hệ thống ngừng bán vé, giao dịch sẽ được chuyển sang kỳ quay tiếp theo theo quy định của Vietlott.

- Người trúng thưởng cần làm thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Hết thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không còn được giải quyết chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Đối với giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người chơi có thể làm thủ tục nhận thưởng tại đại lý hoặc điểm trả thưởng được Vietlott ủy quyền, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong quá trình lĩnh giải.

- Nếu giá trị giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để xác minh thông tin, kiểm tra vé và hoàn tất các thủ tục theo quy định.

- Toàn bộ quy trình kiểm tra vé, xác thực hồ sơ và thanh toán giải thưởng đều được Vietlott thực hiện công khai, đúng quy định nhằm bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi chính đáng của người trúng thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Chỉ những người từ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm đối tượng bị pháp luật hạn chế hoặc cấm mới được phép tham gia các sản phẩm xổ số Vietlott.

- Tiền thưởng Vietlott được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND). Với các giải thưởng thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân, người trúng sẽ hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định trước khi nhận tiền.

- Nếu mua vé qua kênh trực tuyến chính thức, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân trung thực và đầy đủ để phục vụ việc xác minh tài khoản, đối chiếu dữ liệu cũng như hỗ trợ quá trình nhận thưởng khi trúng giải.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 2/8/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.