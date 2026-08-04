Chi phí xây nhà phố 3 tầng 50m² bao nhiêu?

Nhà phố là loại hình nhà ở đô thị phổ biến tại các khu vực đông dân cư, nổi bật với hai đặc điểm chính là mặt tiền hẹp và chiều sâu dài, thường nằm giáp mặt đường lớn hoặc trong ngõ.
Chi phí xây nhà phố 3 tầng 50m² tính thế nào?
Để tính chi phí xây nhà phố 3 tầng 50m², trước hết cần tính tổng diện tích xây dựng và đơn giá xây dựng.
Trong đó, tổng diện tích xây dựng gồm diện tích tầng 1, 2, 3, diện tích móng, diện tích mái cùng một số hạng mục khác (nếu có) theo hệ số quy đổi.
Hệ số diện tích quy đổi một số hạng mục như sau:
Tầng 1: 100% diện tích
Tầng 2: 100% diện tích
Tầng 3: 100% diện tích
Mái bằng: 50% diện tích
Mái tôn: 30% diện tích
Sân trước và sân sau: 70% diện tích
Móng bè: 50% diện tích
Móng cọc, móng đơn: 40% diện tích
Móng băng: 50% diện tích
Với nhà phố 3 tầng 50m², mái bằng, móng cọc, diện tích tính xây dựng tham khảo như sau:
Diện tích tầng 1: 50 X 100% = 50m²
Diện tích tầng 2: 50 X 100% = 50m²
Diện tích tầng 3: 50 X 100% = 50m²
Diện tích móng cọc: 50 x 40% = 20m²
Diện tích mái bằng: 50 x 50% = 25m²
Như vậy, tổng diện tích xây dựng là 195m²
Đơn giá xây nhà thường chia thành hai nhóm chính là đơn giá xây phần thô và đơn giá xây trọn gói. Trong đó, giá xây nhà phần thô dao động từ 3.300.000 - 4.200.000 đồng/m².
Đơn giá xây nhà trọn gói phổ biến từ 4.800.000 - 8.000.000 đồng/m². Tuy nhiên, mức giá có thể tăng hoặc giảm tùy theo gói vật liệu hoàn thiện.
Xây nhà phố 3 tầng 50m² hết bao nhiêu tiền?
Công thức tính chi phí xây nhà thường được áp dụng là:
Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá/m²
Với trường hợp xây thô, nếu đơn giá 4.000.000 đồng/m², chi phí xây nhà phố 3 tầng 50m² là:
195m² x 4.000.000 đồng/m² = 780.000.000 đồng
Trên đây là chi phí tham khảo cho phần thô và nhân công hoàn thiện cơ bản. Gia chủ cần chuẩn bị thêm chi phí cho phần vật tư hoàn thiện, thiết bị điện, thiết bị vệ sinh...
Với trường hợp xây trọn gói, nếu đơn giá 7.500.000 đồng/m², chi phí xây nhà phố 3 tầng 50m² là:
195m² x 7.500.000 đồng/m² = 1.462.500.000 đồng
Thông tin mang tính chất tham khảo, chi phí xây nhà phố 3 tầng 50m² thực tế sẽ thay đổi tùy theo vật liệu, đơn giá, vị trí xây dựng, loại mái....
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