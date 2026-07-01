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Xuất bản ngày 01/07/2026 08:38 AM
Xuất bản ngày 01/07/2026 08:38 AM

Giá 1 cây vàng 9999 SJC hôm nay 1/7/2026 bao nhiêu?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá vàng SJC, giá 1 cây vàng 9999 SJC hôm nay 1/7/2026.

Tại Việt Nam, đơn vị đo lường vàng được quy đổi như sau:

1 cây vàng = 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng

1 cây vàng 9999 SJC hôm nay 1/7/2026 giá bao nhiêu?

Lúc 8h sáng nay (1/7/2026), giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng mỗi lượng so với đầu giờ sáng qua.

Như vậy, 1 cây vàng miếng 9999 SJC hôm nay 1/7/2026 có giá 144 triệu đồng ở chiều mua vào và 147 triệu đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ ở mức 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Theo đó, 1 cây vàng nhẫn SJC 9999 hôm nay 1/7/2026 có giá 143,9 triệu đồng ở chiều mua vào và 146,9 triệu đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 1/7/2026

Dưới đây là bảng cập nhật giá vàng 9999 hôm nay tại một số thương hiệu lớn trong nước, tính đến 8h ngày 1/7/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG144.000.000147.000.000đồng/lượng
Vàng SJC 5 chỉ144.000.000147.020.000đồng/lượng
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ144.000.000147.030.000đồng/lượng
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ143.900.000146.900.000đồng/lượng
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ143.900.000147.000.000đồng/lượng
Nữ trang 99,99%141.900.000145.400.000đồng/lượng
PNJ Vàng miếng SJC 999.9144.000.000147.000.000đồng/lượng
Nhẫn Trơn PNJ 999.9144.000.000147.000.000đồng/lượng
Vàng Kim Bảo 999.9144.000.000147.000.000đồng/lượng
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9144.000.000147.000.000đồng/lượng
Vàng nữ trang 999.9140.000.000144.000.000đồng/lượng
Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9143.500.000146.500.000đồng/lượng
Thần Tài Phú Quý 999.9143.500.000146.500.000đồng/lượng
Vàng trang sức 999.9140.500.000145.500.000đồng/lượng
Bảo Tín Minh ChâuVàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 143.000.000146.500.000đồng/lượng
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 143.000.000146.500.000đồng/lượng
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 141.500.000145.500.000đồng/lượng
Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 142.800.000146.800.000 đồng/lượng
Nhẫn tròn 999.9 BTMH 142.300.000-đồng/lượng
Vàng trang sức 24K (999.9) 141.800.000145.800.000đồng/lượng

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường.

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