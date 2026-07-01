(VTC News) -

Tại Việt Nam, đơn vị đo lường vàng được quy đổi như sau:

1 cây vàng = 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng

1 cây vàng 9999 SJC hôm nay 1/7/2026 giá bao nhiêu?

Lúc 8h sáng nay (1/7/2026), giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng mỗi lượng so với đầu giờ sáng qua.

Như vậy, 1 cây vàng miếng 9999 SJC hôm nay 1/7/2026 có giá 144 triệu đồng ở chiều mua vào và 147 triệu đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ ở mức 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Theo đó, 1 cây vàng nhẫn SJC 9999 hôm nay 1/7/2026 có giá 143,9 triệu đồng ở chiều mua vào và 146,9 triệu đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 1/7/2026

Dưới đây là bảng cập nhật giá vàng 9999 hôm nay tại một số thương hiệu lớn trong nước, tính đến 8h ngày 1/7/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.000.000 147.000.000 đồng/lượng Vàng SJC 5 chỉ 144.000.000 147.020.000 đồng/lượng Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144.000.000 147.030.000 đồng/lượng Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143.900.000 146.900.000 đồng/lượng Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143.900.000 147.000.000 đồng/lượng Nữ trang 99,99% 141.900.000 145.400.000 đồng/lượng PNJ Vàng miếng SJC 999.9 144.000.000 147.000.000 đồng/lượng Nhẫn Trơn PNJ 999.9 144.000.000 147.000.000 đồng/lượng Vàng Kim Bảo 999.9 144.000.000 147.000.000 đồng/lượng Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144.000.000 147.000.000 đồng/lượng Vàng nữ trang 999.9 140.000.000 144.000.000 đồng/lượng Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 143.500.000 146.500.000 đồng/lượng Thần Tài Phú Quý 999.9 143.500.000 146.500.000 đồng/lượng Vàng trang sức 999.9 140.500.000 145.500.000 đồng/lượng Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 143.000.000 146.500.000 đồng/lượng Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 143.000.000 146.500.000 đồng/lượng Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 141.500.000 145.500.000 đồng/lượng Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 142.800.000 146.800.000 đồng/lượng Nhẫn tròn 999.9 BTMH 142.300.000 - đồng/lượng Vàng trang sức 24K (999.9) 141.800.000 145.800.000 đồng/lượng

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường.