Giá vàng 9999 SJC hôm nay 2/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 9999, còn được biết đến với tên gọi vàng ta hoặc vàng 24K, là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%, thuộc nhóm vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay.
Đặc điểm của vàng 9999
Do gần như không pha tạp chất nên vàng 9999 có đặc tính khá mềm, dễ biến dạng nếu chịu lực tác động mạnh. Vì vậy, loại vàng này chủ yếu được sản xuất dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn trơn phục vụ mục đích đầu tư và cất giữ, thay vì chế tác các mẫu trang sức có thiết kế phức tạp như vàng tây.
Với ưu điểm ít bị oxy hóa, khó phai màu và khả năng bảo toàn giá trị trong thời gian dài, vàng 9999 luôn được nhiều người lựa chọn làm tài sản tích lũy cũng như kênh phòng ngừa rủi ro trước biến động kinh tế và lạm phát.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 2/7/2026
Lúc đầu giờ sáng nay, giá vàng 9999 tại SJC dao động trong khoảng từ 141,3 - 146,4 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 8h ngày 2/7/2026:
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.340.000
14.640.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.340.000
14.642.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
14.340.000
14.643.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.330.000
14.630.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.330.000
14.640.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.130.000
14.480.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 8h ngày 2/7/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.340.000
14.640.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.340.000
14.642.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.330.000
14.630.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.330.000
14.640.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.130.000
14.480.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.340.000
14.640.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.300.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.000.000
14.400.000
đồng/chỉ
Vàng SJC
14.340.000
14.640.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.340.000
14.640.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.250.000
14.600.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.250.000
14.600.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.250.000
14.600.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
14.100.000
14.500.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.220.000
14.620.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.170.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.110.000
14.510.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.340.000
14.640.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.500.000
14.800.000
đồng/chỉ
Thần Tài Phú Quý 999.9
14.500.000
14.800.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
14.170.000
14.670.000
đồng/chỉ
* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
Bình luận