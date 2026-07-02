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Xuất bản ngày 02/07/2026 08:38 AM
Xuất bản ngày 02/07/2026 08:38 AM

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 2/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay 2/7/2026, giá vàng miếng tại SJC giảm hơn nửa triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Vàng 9999, còn được biết đến với tên gọi vàng ta hoặc vàng 24K, là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%, thuộc nhóm vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay.

Đặc điểm của vàng 9999

Do gần như không pha tạp chất nên vàng 9999 có đặc tính khá mềm, dễ biến dạng nếu chịu lực tác động mạnh. Vì vậy, loại vàng này chủ yếu được sản xuất dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn trơn phục vụ mục đích đầu tư và cất giữ, thay vì chế tác các mẫu trang sức có thiết kế phức tạp như vàng tây.

Với ưu điểm ít bị oxy hóa, khó phai màu và khả năng bảo toàn giá trị trong thời gian dài, vàng 9999 luôn được nhiều người lựa chọn làm tài sản tích lũy cũng như kênh phòng ngừa rủi ro trước biến động kinh tế và lạm phát.

Vàng miếng SJC. (Ảnh: AI)

Vàng miếng SJC. (Ảnh: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 2/7/2026

Lúc đầu giờ sáng nay, giá vàng 9999 tại SJC dao động trong khoảng từ 141,3 - 146,4 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 8h ngày 2/7/2026:

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.340.000

14.640.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.340.000

14.642.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

14.340.000

14.643.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.330.000

14.630.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.330.000

14.640.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.130.000

14.480.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 8h ngày 2/7/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.340.000

14.640.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.340.000

14.642.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.330.000

14.630.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.330.000

14.640.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.130.000

14.480.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.340.000

14.640.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.000.000

14.400.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

14.340.000

14.640.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.340.000

14.640.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.250.000

14.600.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.250.000

14.600.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.250.000

14.600.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.100.000

14.500.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.220.000

14.620.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.170.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.110.000

14.510.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.340.000

14.640.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.500.000

14.800.000

đồng/chỉ

Thần Tài Phú Quý 999.9

14.500.000

14.800.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

14.170.000

14.670.000

đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

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