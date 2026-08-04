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Xuất bản ngày 04/08/2026 07:16 AM
Cập nhật lúc 07:17 AM ngày 04/08/2026

Infographic: Mục tiêu sửa đổi Luật đất đai và các luật liên quan

Mục tiêu nhằm quản lý đất đai chặt chẽ, minh bạch, công bằng, hiệu quả, đưa đất đai thành nguồn lực chiến lược, lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển đất nước.

Infographic: Mục tiêu sửa đổi Luật đất đai và các luật liên quan - 1
(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/xa-hoi/muc-tieu-sua-doi-luat-dat-dai-va-cac-luat-lien-quan-post1320760.vov

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