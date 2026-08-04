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Infographic: Mục tiêu sửa đổi Luật đất đai và các luật liên quan Mục tiêu nhằm quản lý đất đai chặt chẽ, minh bạch, công bằng, hiệu quả, đưa đất đai thành nguồn lực chiến lược, lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển đất nước.

Cán bộ tỉnh về xã: Chấm dứt tư duy 'kén chọn địa bàn' Theo chuyên gia, chủ trương điều chuyển, luân chuyển cán bộ từ tỉnh về xã không nhằm "đưa người xuống xã", mà đưa năng lực đến đúng nơi bộ máy đang cần nhất.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia: 'Phải thừa nhận Việt Nam là đội tuyển mạnh' Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir cho rằng đội tuyển Việt Nam thể hiện đúng sức mạnh trong trận đấu trên sân Pakansari tối 3/8.

15 năm sau khi anh trai mất thị lực, phát hiện 3 thế hệ cùng mang gene bệnh hiếm Dù hoàn toàn khỏe mạnh, anh P. vẫn chủ động xét nghiệm di truyền và bàng hoàng phát hiện 3 thế hệ gia đình đều mang đột biến gene gây bệnh thị giác Leber.

Dụ dỗ nhà đầu tư rót tiền, nhân viên của siêu lừa Mr Pips nhận thưởng hơn 6 tỷ đồng Sau khi dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền, ổ nhóm lừa đảo Mr Pips sẽ chiếm đoạt tiền của nạn nhân, tiền thưởng nhân viên được chia theo tỷ lệ % với số tiền lừa bị hại.

Tuyển thủ Việt Nam nhập viện sau trận thắng Indonesia Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải nhập viện sau trận đấu đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0 ở vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Chiến công lừng lẫy nào của Lưu Bị bị 'gán' cho Khổng Minh? Trận thắng gò Bác Vọng cho thấy tài năng quân sự xuất sắc của Lưu Bị, nhưng trong "Tam quốc diễn nghĩa", chiến tích này lại được gán cho Khổng Minh.

Chuyên gia Phạm Xuân Hòe chỉ ra kênh đầu tư sáng nhất cuối năm 2026 Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe nhận định, trong 6 tháng cuối năm 2026 vàng vẫn là kênh đầu tư có nhiều dư địa tăng giá.

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 4/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Lúc 6h45 sáng nay 4/8/2026, giá vàng 9999 tại Mi Hồng tăng nhẹ 20.000 đồng/chỉ ở chiều bán ra so với hôm qua.

Nam thần lai từng 'làm mưa làm gió' khắp châu Á, U60 làm nông dân, sống ẩn dật Từng nổi đình đám khắp châu Á bởi gương mặt đẹp hiếm có cùng khí chất lạnh lùng, nam diễn viên này giờ đây chọn cuộc sống kín tiếng, rời xa hào quang.

Dùng đội hình lạ thắng Indonesia, HLV Kim Sang-sik nói 'chẳng làm gì khác biệt' Huấn luyện viên Kim Sang-sik cảm ơn các cầu thủ, đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Indonesia 3-0.

Thu hồi nước rửa tay dạng bọt Layer Clean 330 ml Do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và lưu hành khi chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm nên sản phẩm bị thu hồi toàn quốc.

7 'ngôi sao' sáng nhất thị trường xuất khẩu Việt Nam sau 7 tháng đầu năm Sau 7 tháng, Việt Nam có 7 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD, góp phần thúc đẩy lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ.

HLV Indonesia: Đội tuyển Việt Nam quá hay Huấn luyện viên John Herdman thừa nhận sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Indonesia 3-0.