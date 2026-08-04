Infographic: Mục tiêu sửa đổi Luật đất đai và các luật liên quan

(Nguồn: Báo điện tử VOV)
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Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có hình thức công bố thông tin công khai.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 (đã giảm 41.511 đơn vị).
Chủ tịch Quốc hội đề nghị thiết lập cơ chế rà soát định kỳ để kịp thời loại bỏ những ngành nghề, điều kiện kinh doanh không còn phù hợp với thực tiễn.
Mục tiêu nhằm quản lý đất đai chặt chẽ, minh bạch, công bằng, hiệu quả, đưa đất đai thành nguồn lực chiến lược, lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển đất nước.
Theo chuyên gia, chủ trương điều chuyển, luân chuyển cán bộ từ tỉnh về xã không nhằm "đưa người xuống xã", mà đưa năng lực đến đúng nơi bộ máy đang cần nhất.
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir cho rằng đội tuyển Việt Nam thể hiện đúng sức mạnh trong trận đấu trên sân Pakansari tối 3/8.
Dù hoàn toàn khỏe mạnh, anh P. vẫn chủ động xét nghiệm di truyền và bàng hoàng phát hiện 3 thế hệ gia đình đều mang đột biến gene gây bệnh thị giác Leber.
Sau khi dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền, ổ nhóm lừa đảo Mr Pips sẽ chiếm đoạt tiền của nạn nhân, tiền thưởng nhân viên được chia theo tỷ lệ % với số tiền lừa bị hại.
Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải nhập viện sau trận đấu đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0 ở vòng bảng ASEAN Cup 2026.
Trận thắng gò Bác Vọng cho thấy tài năng quân sự xuất sắc của Lưu Bị, nhưng trong "Tam quốc diễn nghĩa", chiến tích này lại được gán cho Khổng Minh.
Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe nhận định, trong 6 tháng cuối năm 2026 vàng vẫn là kênh đầu tư có nhiều dư địa tăng giá.
Lúc 6h45 sáng nay 4/8/2026, giá vàng 9999 tại Mi Hồng tăng nhẹ 20.000 đồng/chỉ ở chiều bán ra so với hôm qua.
Từng nổi đình đám khắp châu Á bởi gương mặt đẹp hiếm có cùng khí chất lạnh lùng, nam diễn viên này giờ đây chọn cuộc sống kín tiếng, rời xa hào quang.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik cảm ơn các cầu thủ, đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Indonesia 3-0.
Do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và lưu hành khi chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm nên sản phẩm bị thu hồi toàn quốc.
Sau 7 tháng, Việt Nam có 7 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD, góp phần thúc đẩy lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ.
Huấn luyện viên John Herdman thừa nhận sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Indonesia 3-0.
"Sào" là đơn vị đo diện tích nông nghiệp truyền thống của người Việt, và câu hỏi "1 sào ruộng bằng bao nhiêu mét vuông" lại không phải chỉ có đáp án duy nhất.
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