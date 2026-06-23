Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 23/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Trước giờ mở cửa phiên sáng 23/6, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn điều chỉnh giảm nhẹ so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, đầu giờ sáng 23/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.191 USD/ounce, tăng 42 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Vàng 9999 PNJ hôm nay 23/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo cập nhật lúc 8h ngày 23/6/2026, giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết quanh mức 14,3 - 14,86 triệu đồng/chỉ, tùy loại.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng 9999 tại PNJ được cập nhật lúc 8h ngày 23/6/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.560.000 14.860.000 đồng/chỉ Nhẫn trơn PNJ 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ

Bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ được cập nhật lúc 8h ngày 23/6/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng PNJ - Phượng Hoàng 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 14.285.000 14.685.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.962.000 14.582.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.933.000 14.553.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 12.845.000 13.465.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 10.035.000 11.025.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 9.006.000 9.996.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 8.565.000 9.555.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 7.977.000 8.967.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.610.000 8.600.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 5.125.000 6.115.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.523.000 5.513.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.905.000 4.895.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 23/6/2026)

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.560.000 14.860.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.560.000 14.860.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.550.000 14.8500.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.560.000 14.860.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.560.000 14.860.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng SJC 999.9 14.560.000 14.860.000 đồng/chỉ Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.440.000 14.790.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.440.000 14.790.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.560.000 14.860.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.520.000 14.820.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.