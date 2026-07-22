Ông Trump áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada, với lý do Ottawa có những chính sách mà ông gọi là “đối xử không công bằng” đối với ô tô, các sản phẩm sữa và đồ uống có cồn của Mỹ.

Đầu năm nay, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ một phần việc ông Trump sử dụng quyền hạn khẩn cấp để áp đặt các mức thuế quan quy mô lớn. Lần này, ông Trump viện dẫn Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 để ban hành các mức thuế mới.

Theo Nhà Trắng, các mức thuế sẽ có hiệu lực sau 30 ngày và áp dụng cả với những mặt hàng vốn được hưởng ưu đãi theo Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Động thái mới đánh dấu bước leo thang tiếp theo trong căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Trước đó, Washington đã áp thuế đối với thép, nhôm, ô tô và nhiều mặt hàng nhập khẩu khác từ Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng các biện pháp thuế quan và trả đũa thương mại.

Mức thuế mới sẽ áp dụng với nhiều mặt hàng tiêu dùng và công nghiệp như rượu vang, gậy khúc côn cầu và xi măng. Tuy nhiên, theo tài liệu của Nhà Trắng, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada như năng lượng, kali, thủy sản và khoáng sản quan trọng sẽ được miễn trừ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền Mỹ cho rằng Canada đang áp thuế không công bằng đối với một số mẫu ô tô sản xuất tại Mỹ, duy trì các rào cản bảo hộ đối với sản phẩm sữa nhập khẩu và tiếp tục để các tỉnh bang tẩy chay đồ uống có cồn của Mỹ. Washington cho rằng những biện pháp này là sự “đối xử mang tính phân biệt” đối với hàng hóa Mỹ.

Thủ tướng Canada Mark Carney lên án quyết định trên, cáo buộc Washington vi phạm Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), đồng thời khẳng định Ottawa vẫn để ngỏ khả năng đàm phán.

“Đây là động thái mới nhất trong một loạt hành động thương mại đơn phương của Mỹ, bắt đầu từ việc Washington áp đặt nhiều mức thuế vi phạm trực tiếp hiệp định thương mại”, ông Carney cho biết trong tuyên bố hôm 21/7. Ông cũng khẳng định Canada sẵn sàng tăng cường các cuộc đàm phán trong những tuần tới.

Thủ hiến bang Ontario Doug Ford kêu gọi chính phủ Canada đáp trả tương xứng. “Nếu các mức thuế này được thực thi, Canada nên đáp trả bằng thuế quan tương ứng, từng đồng đổi từng đồng”, ông viết trên mạng xã hội X.

Đầu tháng này, ông Trump từng đe dọa áp thêm thuế đối với Canada, cáo buộc nước này quản lý rừng kém khiến khói từ các vụ cháy rừng lan sang nhiều khu vực của Mỹ và cho rằng Ottawa phải chịu trách nhiệm vì “sự tắc trách có chủ ý”.

Khi công bố quyết định áp thuế mới, Nhà Trắng cho biết Canada và Trung Quốc là hai quốc gia duy nhất trả đũa các mức thuế mà Mỹ áp đặt từ năm ngoái. Washington cũng cáo buộc Ottawa phân biệt đối xử với các nhà sản xuất Mỹ.

“Canada đã loại bỏ các sản phẩm đồ uống có cồn của Mỹ khỏi các kệ hàng bán lẻ”, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói, đồng thời cho biết các mức thuế mới nhằm “buộc Canada phải chịu trách nhiệm về các hành động trả đũa và phân biệt đối xử”.

Năm 2025, Canada đáp trả chiến dịch áp thuế của ông Trump bằng việc áp thuế 25% đối với khoảng 30 tỷ đô la Canada (21,7 tỷ USD) hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Dù sau đó Thủ tướng Mark Carney đã dỡ bỏ một phần các biện pháp này, Ottawa vẫn duy trì thuế đối với ô tô, thép và nhôm của Mỹ.

Động thái mới nhất là một phần trong chiến dịch áp thuế quy mô lớn mà ông Trump triển khai sau khi trở lại nắm quyền vào tháng 1/2025. Chính quyền Mỹ đã áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ cả đồng minh lẫn đối thủ, bao gồm Trung Quốc, Canada, Mexico cũng như các mặt hàng như thép, nhôm và ô tô.