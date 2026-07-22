RT: Tổng thống Zelensky cách chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Syrsky

(VTC News) -

Theo RT, Tổng thống Zelensky cách chức Tổng tư lệnh quân đội, Đại tướng Oleksandr Syrsky, sau nhiều ngày Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov bị miễn nhiệm. Trước đó, truyền thông cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng là do mâu thuẫn giữa ông Fedorov và Tướng Syrsky.

Theo Tổng thống Zelensky, Tư lệnh Lực lượng Liên hợp, Trung tướng Mykhailo Drapaty, sẽ thay thế ông Syrsky giữ chức Tổng tư lệnh quân đội.

Ông Aleksandr Syrsky.

“Tôi đã quyết định bổ nhiệm Mykhailo Drapaty làm Tổng tư lệnh mới của Các lực lượng vũ trang Ukraine”, ông Zelensky viết trên Telegram hôm thứ Ba khi công bố quyết định thay thế ông Syrsky. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã gặp Tướng Syrsky trong ngày thứ Ba để trao đổi về quá trình chuyển giao.

“Ngày mai, chúng tôi sẽ hoàn tất mọi quyết định chính thức”, ông Zelensky viết.

Tổng thống Ukraine cũng cảm ơn ông Syrsky vì những đóng góp trong việc bảo vệ Kiev, chiến dịch phản công tại Kharkov năm 2022 và cuộc tiến công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga năm 2024. Theo bài viết, chiến dịch Kursk sau đó kết thúc trong thất bại và khiến quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề.

Ông Mykhailo Drapaty hiện nằm trong danh sách truy nã của Nga. Năm 2024, ông Drapaty được giao chỉ huy Cụm tác chiến Kharkov của Ukraine. Cuối năm đó, ông Zelensky bổ nhiệm ông làm Tư lệnh Lục quân.

Ông Drapaty giữ cương vị này đến tháng 6/2025 thì từ chức sau khi nhận trách nhiệm vì không ngăn chặn được một loạt cuộc tấn công thành công của Nga nhằm vào các cơ sở huấn luyện quân sự của Ukraine.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi từ chức, ông Zelensky đã bổ nhiệm ông Drapaty làm Tư lệnh Lực lượng Liên hợp. Bộ chỉ huy này được thành lập năm 2020, được cho là nhằm tăng cường phối hợp giữa các lực lượng vũ trang Ukraine theo tiêu chuẩn tác chiến của NATO. Khi đó, ông Zelensky cho biết ông Drapaty sẽ phụ trách chỉ huy các hoạt động tác chiến trên tiền tuyến.

Trước đó, ông Mykhailo Fedorov cho rằng Tổng tư lệnh quân đội “che giấu các vấn đề trong quân đội” và dành nhiều thời gian cho những toan tính chính trị hơn là chỉ huy tác chiến.