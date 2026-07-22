Cận cảnh dự án đường gần 1,4km hơn 100 tỷ chưa bàn giao đã lún ở Huế

Đầu tư hơn 100 tỷ làm gần 1,4km ở Huế nhưng chưa bàn gjao đã hỏng

Nhiều ngày qua, người đi đường không khỏi bất ngờ khi di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 15 đoạn từ đường tránh Huế đến ranh giới Khu Công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV khi tuyến đường này chưa làm xong bao lâu đã xuất hiện những vết hằn lún sâu và kéo dài, một số đoạn vá chằng vá đụp.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại đoạn tỉnh lộ 15 nút giao với quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế xuất hiện những vệt hằn lún bánh xe khá sâu và kéo dài. Cùng với đó là hiện tượng rạn nứt đá trên bề mặt đường.

Đoạn đường tỉnh lộ 15 đoạn từ nút giao kể trên vào đến ranh giới Khu Công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV còn xuất hiện nhiều những vết cào bóc, vá chằng vá đụp. Đáng chú ý những đoạn đường này chưa được nghiệm thu, bàn giao.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Cường - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế (chủ đầu tư dự án) thừa nhận, hiện tượng hằn lún mặt đường trên dự án tỉnh lộ 15 tại nút giao với quốc lộ 1A tuyến tránh Huế xuất hiện sau khoảng 1 tuần thảm nhựa. Sau khi phát hiện, đơn vị thực hiện khoan lấy mẫu bê tông tuyến đường để tìm nguyên nhân hằn lún.

Theo Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế, hiện tượng lún đường xuất hiện vào thời điểm Huế xảy ra nắng nóng đỉnh điểm. Các thông số đo được có thời điểm trên mặt đường bị lún đạt ngưỡng nhiệt độ lên đến 60 độ C. Thời điểm này trùng với thời điểm tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua địa bàn đang thi công mở rộng và cấm nhièu tuyến loại xe có trọng tải lớn. Do đó lượng xe cộ chạy qua đoạn đường tránh ngang khu vực dự án khá nhiều.

Nguyên nhân lún đường theo ông Nguyễn Văn Cường là do loại nhựa dùng để thảm đường là bê tông nhựa thông thường. Loại nhựa đường này sẽ bị mềm ra ở ngưỡng nhiệt độ trên 50 độ C. Do vậy khi gặp nhiệt độ cao, bê tông nhựa mềm ra cộng thêm xe cộ trọng tải lớn chạy qua lại nhiều gây ra hiện tượng đường bị hằn lún. Sau khi kiểm tra, các bên thống nhất nhà thầu thi công sẽ tiến hành cào bóc, thảm lại đoạn mặt đường bị hằn lún. Việc thi công này sẽ do nhà thầu là Công ty TNHH MTV 501.1 tự chịu chi phí do dự án không có phần kinh phí phê duyệt cho sự cố phát sinh này.

“Qua đánh giá, nếu tiếp tục sử dụng loại bê tông nhựa đường cũ để trải thì tuyến đường vẫn có nguy cơ bị lún lại. Do vậy chúng tôi thống nhất sẽ sử dụng loại đá tốt hơn nhập từ Quảng Trị, đồng thời sử dụng loại bê tông nhựa có phụ gia SBS có thể chịu được nhiệt độ cao hơn...”, ông Nguyễn Văn Cường cho biết.

Trả lời câu hỏi vì sao không sử dụng nhựa polymer ngay từ đầu cho dự án, ông Cường cho rằng, giá bê tông nhựa polyme đắt hơn so với bê tông nhựa thông thường khoảng 300.000 đồng/ tấn. Hiện nay các ngành chức năng chưa có một quy định cụ thể nào yêu cầu sử dụng bê tông nhựa polyme thay loại nhựa thông thường để thảm trên các dự án xây dựng đường.

“Nếu sử dụng bê tông nhựa polyme ngay từ đầu thì tuyến đường này có tổng mức đầu tư cao hơn khoảng 30 tỷ đồng so với dự toán ban đầu. Khi thiết kế dự án, đơn vị tư vấn cũng không thể chứng minh việc tuyến đường bị lún, không có quy định sử dụng loại nhựa polymer…”, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế giải thích.

Đối với những đoạn đường xuất hiện tình trạng vá chằng vá đụp, ông Nguyễn Văn Cường lý giải, đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 10/2025, lượng mưa ở khu vực này lên đến 700mm khiến nước mưa ngấm vào nền đường, gây rạn nứt chân chim mặt đường. Sau khi phát hiện bị hư hỏng, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cào bóc mặt đường lên rồi thảm lại.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hiện nay, nhà thầu đang thực hiện cào bóc và thảm lại toàn bộ đoạn đường xuất hiện hằn lún tại dự án tỉnh lộ 15 (TP Huế) đoạn nút giao quốc lộ 1A tuyến tránh Huế.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế, loại nhựa có sử dụng phụ gia để thảm lại đoạn đường hằn lún có giá cao hơn so với loại nhựa thông thường (loại nhựa được phê duyệt theo dự án) khoảng 150.000 đồng/tấn... Để thảm lại thì mỗi 1m2 đường sẽ tốn khoảng 15 - 16 tấn bê tông nhựa... Chưa tính tến chi phí cào bóc số bê tông nhựa đã thảm ban đầu.

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 15 đoạn từ quốc lộ 1 tuyến tránh Huế (đường tránh Huế) được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) phê duyệt đầu tư theo quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 16/1/2023. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 1,358km. Tống mức đầu tư dự án là 103.093.000.000 đồng từ nguồn ngân sách của TP Huế. Trong đó, chi phí xây dựng là 84.184.655.000 đồng; chi phí quản lý dự án là 1.542.875.000 đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 3.393.000.000 đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 3.120.914.000 đồng; chi phí khác là 1.809.000.000 đồng và chi phí dự phòng là 9.042.556.000 đồng.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế). Đơn vị tổ chức, tư vấn lập dự án là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Thừa Thiên - Huế. Thời gian thực hiện dự án là 4 năm kể từ ngày khởi công (dự án được khởi công từ năm 2024).