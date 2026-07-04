  • logo
Xuất bản ngày 04/07/2026 06:35 AM
Xuất bản ngày 04/07/2026 06:35 AM

Giá tiêu hôm nay 4/7: Đi ngang, cao nhất 135.000 đồng/kg

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 4/7 tiếp tục đi ngang tại các vùng trọng điểm, giá xuất khẩu cũng ổn định.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 4/7 tiếp tục ổn định, giá thu mua tại các vùng trọng điểm giữ nguyên so với hôm qua. Mặt bằng giá dao động trong khoảng 133.000 - 135.000 đồng/kg.

Đồng Nai tiếp tục có mức giá thấp nhất, ở 133.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Gia Lai và TP.HCM giữ ở mức 134.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng và Đắk Lắk cùng duy trì mức 135.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay giữ ổn định. (Ảnh minh họa: Kinh tế Môi trường)

Giá tiêu trong nước hôm nay giữ ổn định. (Ảnh minh họa: Kinh tế Môi trường)

Bảng giá hồ tiêu trong nước từ 1/7 đến 4/7 (Đơn vị: đồng/kg)

Địa phương

1/7

2/7

3/7

4/7

Đắk Lắk

139.000

137.000

135.000

135.000

Gia Lai

137.000

134.000

134.000

134.000

Lâm Đồng

139.000

135.000

135.000

135.000

TP.HCM

137.000

134.000

134.000

134.000

Đồng Nai

137.000

133.000

133.000

133.000

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 4/7 (giờ Việt Nam), giá hồ tiêu trên thị trường thế giới tiếp tục ổn định, chưa ghi nhận biến động so với phiên trước.

Tại Indonesia, giá tiêu đen Lampung duy trì ở mức 7.121 USD/tấn, trong khi giá tiêu trắng Muntok giữ ở 9.253 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen hôm nay đối với loại Kuching ASTA ổn định ở 9.350 USD/tấn, còn tiêu trắng Malaysia ASTA được chào bán ở 12.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu tiếp tục đi ngang. Tiêu đen loại 500 g/l được chào bán ở mức 6.100 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 6.200 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA giữ ổn định ở mức 9.000 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 6/2026 ước đạt 30.000 tấn, trị giá 156,2 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm, khối lượng xuất khẩu đạt 151.900 tấn với kim ngạch 945,9 triệu USD, tăng 23,3% về lượng và 11,6% về giá trị so với cùng kỳ.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 28% thị phần, tiếp đến là Đức và Thái Lan. Trong đó, kim ngạch sang Mỹ tăng 19,2%, Thái Lan tăng 95,1%, còn Đức giảm 24,8%.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 4/7

Loại

Xuất xứ

Giá (USD/tấn)

Tiêu đen Lampung

Indonesia

7.121

Tiêu đen Brazil ASTA 570

Brazil

5.900

Tiêu đen Kuching ASTA

Malaysia

9.350

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l

Việt Nam

6.100

Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l

Việt Nam

6.200

Tiêu trắng Muntok

Indonesia

9.253

Tiêu trắng Malaysia ASTA

Malaysia

12.250

Tiêu trắng Việt Nam ASTA

Việt Nam

9.000

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Giá tiêu hôm nay 2/7: Quay đầu giảm

Giá tiêu hôm nay 2/7: Quay đầu giảm

Giá tiêu hôm nay 2/7 tại nhiều địa phương giảm đồng loạt, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 133.000-137.000 đồng/kg, trong khi giá xuất khẩu cơ bản ổn định.

Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Vàng miếng SJC tăng mạnh, vượt mốc 151 triệu đồng/lượng
Vàng miếng SJC tăng mạnh, vượt mốc 151 triệu đồng/lượng
Nhận định, dự đoán tỷ số Colombia vs Ghana: Phong tỏa James Rodriguez
Nhận định, dự đoán tỷ số Colombia vs Ghana: Phong tỏa James Rodriguez
Giá lúa gạo hôm nay 3/7: Gạo nguyên liệu tăng nhẹ, lúa tươi giữ ổn định
Giá lúa gạo hôm nay 3/7: Gạo nguyên liệu tăng nhẹ, lúa tươi giữ ổn định
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2026 mới nhất
Cùng chuyên mục
Giá tiêu hôm nay 2/7: Quay đầu giảm

Giá tiêu hôm nay 2/7: Quay đầu giảm

Giá tiêu hôm nay 2/7 tại nhiều địa phương giảm đồng loạt, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 133.000-137.000 đồng/kg, trong khi giá xuất khẩu cơ bản ổn định.

Tin mới
Xem thêm