Giá tiêu hôm nay 4/7: Đi ngang, cao nhất 135.000 đồng/kg

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 4/7 tiếp tục ổn định, giá thu mua tại các vùng trọng điểm giữ nguyên so với hôm qua. Mặt bằng giá dao động trong khoảng 133.000 - 135.000 đồng/kg.

Đồng Nai tiếp tục có mức giá thấp nhất, ở 133.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Gia Lai và TP.HCM giữ ở mức 134.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng và Đắk Lắk cùng duy trì mức 135.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay giữ ổn định. (Ảnh minh họa: Kinh tế Môi trường)

Bảng giá hồ tiêu trong nước từ 1/7 đến 4/7 (Đơn vị: đồng/kg)

Địa phương 1/7 2/7 3/7 4/7 Đắk Lắk 139.000 137.000 135.000 135.000 Gia Lai 137.000 134.000 134.000 134.000 Lâm Đồng 139.000 135.000 135.000 135.000 TP.HCM 137.000 134.000 134.000 134.000 Đồng Nai 137.000 133.000 133.000 133.000

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 4/7 (giờ Việt Nam), giá hồ tiêu trên thị trường thế giới tiếp tục ổn định, chưa ghi nhận biến động so với phiên trước.

Tại Indonesia, giá tiêu đen Lampung duy trì ở mức 7.121 USD/tấn, trong khi giá tiêu trắng Muntok giữ ở 9.253 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen hôm nay đối với loại Kuching ASTA ổn định ở 9.350 USD/tấn, còn tiêu trắng Malaysia ASTA được chào bán ở 12.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu tiếp tục đi ngang. Tiêu đen loại 500 g/l được chào bán ở mức 6.100 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 6.200 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA giữ ổn định ở mức 9.000 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 6/2026 ước đạt 30.000 tấn, trị giá 156,2 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm, khối lượng xuất khẩu đạt 151.900 tấn với kim ngạch 945,9 triệu USD, tăng 23,3% về lượng và 11,6% về giá trị so với cùng kỳ.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 28% thị phần, tiếp đến là Đức và Thái Lan. Trong đó, kim ngạch sang Mỹ tăng 19,2%, Thái Lan tăng 95,1%, còn Đức giảm 24,8%.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 4/7