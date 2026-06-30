Giá tiêu hôm nay 30/6: Thị trường ổn định

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Thị trường hồ tiêu tại các địa phương trọng điểm tiếp tục đi ngang. Giá thu mua dao động 137.000 - 139.000 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giữ mức cao nhất 139.000 đồng/kg, còn Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng thu mua ở mức 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay trong nước tiếp tục ổn định. (Ảnh minh họa: Báo Văn hóa)

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 30/6/2026

Khu vực Giá (VNĐ/kg) Đắk Lắk 139.000 Gia Lai 137.000 Lâm Đồng 139.000 TP.HCM 137.000 Đồng Nai 137.000

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến chiều 30/6 (giờ Việt Nam), thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục đi ngang. Tiêu đen Lampung (Indonesia) được niêm yết ở mức 7.121 USD/tấn, tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Kuching ASTA (Malaysia) duy trì 9.350 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam, tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt được chào bán ở mức 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam giữ mức 9.000 USD/tấn, thấp hơn tiêu trắng Muntok (Indonesia) ở mức 9.252 USD/tấn và tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 6/2026, Việt Nam xuất khẩu 12.998 tấn hồ tiêu, kim ngạch 85,4 triệu USD, tăng 20% về lượng và 20,5% về giá trị so với 15 ngày đầu tháng 5/2026.

Trong đó, các doanh nghiệp thuộc VPSA chiếm 86,9% tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu với 11.293 tấn, tăng 34,6% so với kỳ trước. Ngược lại, nhóm doanh nghiệp ngoài VPSA (Non-VPSA) đạt 1.705 tấn, giảm 30,1%.

Bảng giá hồ tiêu thế giới ngày 30/6/2026

Loại Xuất xứ Giá (USD/tấn) Tiêu đen Lampung Indonesia 7.121 Tiêu đen Brazil ASTA 570 Brazil 5.900 Tiêu đen Kuching ASTA Malaysia 9.350 Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l Việt Nam 6.100 Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l Việt Nam 6.200 Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.252 Tiêu trắng Malaysia ASTA Malaysia 12.250 Tiêu trắng Việt Nam Việt Nam 9.000

Thông tin mang tính tham khảo, giá tiêu có thể thay đổi theo thời gian và khu vực mua bán.