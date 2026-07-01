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Xuất bản ngày 01/07/2026 11:47 AM
Xuất bản ngày 01/07/2026 11:47 AM

Giá tiêu hôm nay 1/7: Có thêm phiên đi ngang

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 1/7 tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt đi ngang, chưa ghi nhận biến động mới.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu hôm nay 1/7 tại các vùng trồng trọng điểm dao động từ 137.000 - 139.000 đồng/kg. Mặt bằng giá này đã được duy trì trong nhiều phiên gần đây, cho thấy thị trường đang trong xu hướng đi ngang sau giai đoạn tăng giảm.

Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục là hai địa phương có mức thu mua cao nhất, đạt 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng giữ mức 137.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 1/7/2026

Khu vực

Giá (VNĐ/kg)

Đắk Lắk

139.000

Gia Lai

137.000

Lâm Đồng

139.000

TP.HCM

137.000

Đồng Nai

137.000

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang. (Ảnh minh họa: Báo Văn hóa)

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang. (Ảnh minh họa: Báo Văn hóa)

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 1/7 (giờ Việt Nam), thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục ổn định, chưa ghi nhận sự điều chỉnh về giá.

Tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.121 USD/tấn, tiêu đen ASTA 570 của Brazil đạt 5.900 USD/tấn, tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia giữ ở mức 9.350 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ ở mức 9.252 USD/tấn, tiêu trắng Malaysia ASTA tiếp tục được giao dịch ở 12.250 USD/tấn.

Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng chưa có sự điều chỉnh. Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt được chào bán ở 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn, tiêu trắng duy trì 9.000 USD/tấn.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 1/7/2026

Loại

Xuất xứ

Giá (USD/tấn)

Tiêu đen Lampung

Indonesia

7.121

Tiêu đen Brazil ASTA 570

Brazil

5.900

Tiêu đen Kuching ASTA

Malaysia

9.350

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l

Việt Nam

6.100

Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l

Việt Nam

6.200

Tiêu trắng Muntok

Indonesia

9.252

Tiêu trắng Malaysia ASTA

Malaysia

12.250

Tiêu trắng Việt Nam

Việt Nam

9.000

Việt Nam vẫn giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng hạt tiêu của EU. Trong tháng 3/2026, EU nhập khẩu 2,54 nghìn tấn hạt tiêu từ Việt Nam, trị giá 18,75 triệu USD, chiếm 61,3% tổng lượng nhập khẩu ngoại khối và 33,3% tổng lượng nhập khẩu hạt tiêu của EU. Tính chung 3 tháng đầu năm 2026, EU nhập khẩu 7,8 nghìn tấn hạt tiêu từ Việt Nam, trị giá 59,08 triệu USD. Giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam vào EU trong 3 tháng đầu năm ở mức 7.576 USD/tấn.

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