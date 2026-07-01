Giá tiêu hôm nay 1/7: Có thêm phiên đi ngang

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu hôm nay 1/7 tại các vùng trồng trọng điểm dao động từ 137.000 - 139.000 đồng/kg. Mặt bằng giá này đã được duy trì trong nhiều phiên gần đây, cho thấy thị trường đang trong xu hướng đi ngang sau giai đoạn tăng giảm.

Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục là hai địa phương có mức thu mua cao nhất, đạt 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng giữ mức 137.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 1/7/2026

Khu vực Giá (VNĐ/kg) Đắk Lắk 139.000 Gia Lai 137.000 Lâm Đồng 139.000 TP.HCM 137.000 Đồng Nai 137.000

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang. (Ảnh minh họa: Báo Văn hóa)

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 1/7 (giờ Việt Nam), thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục ổn định, chưa ghi nhận sự điều chỉnh về giá.

Tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.121 USD/tấn, tiêu đen ASTA 570 của Brazil đạt 5.900 USD/tấn, tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia giữ ở mức 9.350 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ ở mức 9.252 USD/tấn, tiêu trắng Malaysia ASTA tiếp tục được giao dịch ở 12.250 USD/tấn.

Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng chưa có sự điều chỉnh. Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt được chào bán ở 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn, tiêu trắng duy trì 9.000 USD/tấn.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 1/7/2026

Loại Xuất xứ Giá (USD/tấn) Tiêu đen Lampung Indonesia 7.121 Tiêu đen Brazil ASTA 570 Brazil 5.900 Tiêu đen Kuching ASTA Malaysia 9.350 Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l Việt Nam 6.100 Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l Việt Nam 6.200 Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.252 Tiêu trắng Malaysia ASTA Malaysia 12.250 Tiêu trắng Việt Nam Việt Nam 9.000

Việt Nam vẫn giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng hạt tiêu của EU. Trong tháng 3/2026, EU nhập khẩu 2,54 nghìn tấn hạt tiêu từ Việt Nam, trị giá 18,75 triệu USD, chiếm 61,3% tổng lượng nhập khẩu ngoại khối và 33,3% tổng lượng nhập khẩu hạt tiêu của EU. Tính chung 3 tháng đầu năm 2026, EU nhập khẩu 7,8 nghìn tấn hạt tiêu từ Việt Nam, trị giá 59,08 triệu USD. Giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam vào EU trong 3 tháng đầu năm ở mức 7.576 USD/tấn.