Giá tiêu hôm nay 31/7: Trong nước đi ngang, cao nhất 142.000 đồng/kg

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay chưa ghi nhận biến động

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 31/7 tiếp tục đi ngang so với hôm qua. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 142.000 đồng/kg. Xếp sau là Đắk Lắk với 141.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg.

Đà tăng của thị trường diễn ra vào phiên 29/7 khi các địa phương trọng điểm đồng loạt điều chỉnh giá. Gia Lai, Đồng Nai và Đắk Lắk cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg, lần lượt lên 139.000 đồng/kg, 139.000 đồng/kg và 141.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng và TP.HCM tăng 500 đồng/kg, lên tương ứng 142.000 đồng/kg và 139.000 đồng/kg. Sau đợt điều chỉnh này, giá hồ tiêu trong nước dao động từ 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Trước đó, phiên 28/7 ghi nhận Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng tăng 500 đồng/kg, còn giá tiêu Đắk Lắk giữ nguyên mức 140.000 đồng/kg. Khi đó, Lâm Đồng dẫn đầu thị trường với 141.500 đồng/kg, Đắk Lắk đạt 140.000 đồng/kg, TP.HCM 138.500 đồng/kg, còn Gia Lai và Đồng Nai cùng ở mức 138.000 đồng/kg.

Từ phiên 25 - 27/7, giá hồ tiêu hầu như không biến động. Lâm Đồng duy trì mức 141.000 đồng/kg, Đắk Lắk 140.000 đồng/kg, TP.HCM 138.000 đồng/kg, Đồng Nai 137.500 đồng/kg và Gia Lai 137.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước từ 25 - 31/7/2026

Địa phương 25 - 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 Lâm Đồng 141.000 141.500 142.000 142.000 142.000 Đắk Lắk 140.000 140.000 141.000 141.000 141.000 Gia Lai 137.000 138.000 139.000 139.000 139.000 Đồng Nai 137.500 138.000 139.000 139.000 139.000 TP.HCM 138.000 138.500 139.000 139.000 139.000

Mặt bằng giá hồ tiêu trong nước hiện dao động từ 139.000 - 142.000 đồng/kg. (Ảnh minh họa: Báo Quân đội nhân dân)

Giá tiêu thế giới hôm nay nối dài chuỗi ổn định

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật sáng 31/7, thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục không có biến động về giá, đánh dấu phiên ổn định thứ tám liên tiếp.

Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được chào bán ở mức 6.823 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok đạt 9.404 USD/tấn.

Giá hồ tiêu Malaysia cũng giữ nguyên so với các phiên trước, với tiêu đen Kuching ASTA ở mức 9.300 USD/tấn và tiêu trắng ASTA 12.200 USD/tấn.

Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 tiếp tục được giao dịch ở mức 5.700 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu vẫn duy trì ổn định. Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt được niêm yết ở mức 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn, trong khi tiêu trắng ASTA giữ ở mức 8.250 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 31/7/2026

Quốc gia Loại tiêu Giá (USD/tấn) Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 5.970 Tiêu đen 550 g/l 6.050 Tiêu trắng ASTA 8.250 Malaysia Tiêu đen ASTA 9.300 Tiêu trắng ASTA 12.200 Indonesia Tiêu đen Lampung 6.823 Tiêu trắng Muntok 9.404 Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.700

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường.