Giá tiêu hôm nay 2/7: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 2/7 tại các địa phương trọng điểm quay đầu giảm so với phiên trước, với mức điều chỉnh từ 2.000 - 4.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá thu mua giảm 2.000 đồng/kg, từ 139.000 đồng/kg xuống 137.000 đồng/kg, nhưng vẫn là địa phương có mức thu mua cao nhất. Gia Lai và TP.HCM cùng giảm 3.000 đồng/kg, xuống 134.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng và Đồng Nai ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất, cùng giảm 4.000 đồng/kg. Sau đợt giảm, giá hồ tiêu tại Lâm Đồng là 135.000 đồng/kg, Đồng Nai 133.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương.

Đợt điều chỉnh này diễn ra sau nhiều phiên thị trường hồ tiêu trong nước đi ngang.

Giá tiêu trong nước hôm nay quay đầu giảm. (Ảnh minh họa: Báo Công Lý)

Bảng so sánh giá hồ tiêu trong nước hôm qua 1/7 và hôm nay 2/7

Địa phương Giá hôm qua 1/7 (đồng/kg) Giá hôm nay 2/7 (đồng/kg) Thay đổi Đắk Lắk 139.000 137.000 giảm 2.000 Gia Lai 137.000 134.000 giảm 3.000 Lâm Đồng 139.000 135.000 giảm 4.000 TP.HCM 137.000 134.000 giảm 3.000 Đồng Nai 137.000 133.000 giảm 4.000

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 2/7 (giờ Việt Nam), thị trường hồ tiêu thế giới nhìn chung ổn định. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được giao dịch ở mức 7.121 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok đạt 9.253 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng Malaysia ASTA của Malaysia lần lượt được chào bán ở mức 9.350 USD/tấn và 12.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt đạt 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA giữ ở mức 9.000 USD/tấn.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 2/7