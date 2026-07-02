Giá tiêu hôm nay 2/7: Quay đầu giảm

Giá tiêu trong nước hôm nay
Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 2/7 tại các địa phương trọng điểm quay đầu giảm so với phiên trước, với mức điều chỉnh từ 2.000 - 4.000 đồng/kg.
Tại Đắk Lắk, giá thu mua giảm 2.000 đồng/kg, từ 139.000 đồng/kg xuống 137.000 đồng/kg, nhưng vẫn là địa phương có mức thu mua cao nhất. Gia Lai và TP.HCM cùng giảm 3.000 đồng/kg, xuống 134.000 đồng/kg.
Trong khi đó, Lâm Đồng và Đồng Nai ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất, cùng giảm 4.000 đồng/kg. Sau đợt giảm, giá hồ tiêu tại Lâm Đồng là 135.000 đồng/kg, Đồng Nai 133.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương.
Đợt điều chỉnh này diễn ra sau nhiều phiên thị trường hồ tiêu trong nước đi ngang.
Bảng so sánh giá hồ tiêu trong nước hôm qua 1/7 và hôm nay 2/7
Địa phương
Giá hôm qua 1/7 (đồng/kg)
Giá hôm nay 2/7 (đồng/kg)
Thay đổi
Đắk Lắk
139.000
137.000
giảm 2.000
Gia Lai
137.000
134.000
giảm 3.000
Lâm Đồng
139.000
135.000
giảm 4.000
TP.HCM
137.000
134.000
giảm 3.000
Đồng Nai
137.000
133.000
giảm 4.000
Giá tiêu thế giới hôm nay
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 2/7 (giờ Việt Nam), thị trường hồ tiêu thế giới nhìn chung ổn định. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được giao dịch ở mức 7.121 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok đạt 9.253 USD/tấn.
Trong khi đó, tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng Malaysia ASTA của Malaysia lần lượt được chào bán ở mức 9.350 USD/tấn và 12.250 USD/tấn.
Đối với Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt đạt 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA giữ ở mức 9.000 USD/tấn.
Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 2/7
Loại
Xuất xứ
Giá (USD/tấn)
Tiêu đen Lampung
Indonesia
7.121
Tiêu đen Brazil ASTA 570
Brazil
5.900
Tiêu đen Kuching ASTA
Malaysia
9.350
Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l
Việt Nam
6.100
Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l
Việt Nam
6.200
Tiêu trắng Muntok
Indonesia
9.253
Tiêu trắng Malaysia ASTA
Malaysia
12.250
Tiêu trắng Việt Nam ASTA
Việt Nam
9.000
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