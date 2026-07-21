Giá tiêu hôm nay 21/7: Thêm phiên đi ngang

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu trong nước hôm nay 21/7 giữ sự ổn định, không có biến động so với phiên trước. Giá thu mua hiện dao động từ 137.000 - 140.500 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với mức 140.500 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk với 140.000 đồng/kg. Tại TP.HCM, hồ tiêu được thu mua ở mức 137.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai, Đồng Nai và Bình Phước cùng duy trì mức 137.000 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 21/7

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động Lâm Đồng 140.500 Đi ngang Đắk Lắk 140.000 Đi ngang TP.HCM 137.500 Đi ngang Gia Lai 137.000 Đi ngang Đồng Nai 137.000 Đi ngang

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 21/7 duy trì ổn định, cao nhất ở mức 140.500 đồng/kg. (Ảnh minh họa: VTV)

Giá tiêu thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu hôm nay 21/7 tiếp tục đi ngang, chưa ghi nhận biến động so với phiên trước. Tại Indonesia, giá tiêu đen Lampung duy trì ở mức 6.773 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok được giao dịch ở 9.336 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA giữ ổn định ở 9.300 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA ở mức 12.200 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil tiếp tục đứng ở 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được chào bán ở 5.970 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn, còn giá tiêu trắng ASTA giữ ở mức 8.250 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong nửa đầu tháng 7, cả nước xuất khẩu 9.790 tấn hồ tiêu, thu về 64,2 triệu USD, giảm gần 25% ở cả lượng và giá trị. Tiêu đen nguyên hạt tiếp tục là mặt hàng chủ lực với 7.057 tấn, trong khi xuất khẩu tiêu trắng giảm đáng kể, chỉ còn 820 tấn.

Về thị trường, châu Á vẫn giữ vị trí lớn nhất khi chiếm gần 46% tổng lượng xuất khẩu, tiếp đến là châu Mỹ và châu Âu. Mỹ tiếp tục là khách hàng lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam nhưng lượng mua giảm gần 29%. UAE, Đức và Ấn Độ cũng giảm nhập khẩu, trong khi Trung Quốc tăng hơn 54%, đạt 527 tấn.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 21/7/2026