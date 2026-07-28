Tấp nập bàn giao mặt bằng mở rộng quốc lộ cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM

Cách đó không xa, ông Tâm (60 tuổi, xã Xuân Thới Sơn) cho biết gia đình đang xây dựng nhà mới sau khi bàn giao phần diện tích đất bị thu hồi. Theo ông, quốc lộ 22 nhiều năm qua thường xuyên ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm, vì vậy việc mở rộng tuyến đường là mong mỏi của nhiều người dân.