Giá tiêu hôm nay 20/7: Trong nước và thế giới ổn định

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 20/7 tiếp tục đi ngang tại các vùng trồng trọng điểm, không ghi nhận biến động so với phiên trước. Giá thu mua hiện dao động 137.000 - 140.500 đồng/kg.

Trong đó, Lâm Đồng vẫn dẫn đầu với mức 140.500 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk ở 140.000 đồng/kg. TP.HCM duy trì mức 137.500 đồng/kg, còn giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai và Đồng Nai cùng được thu mua ở 137.000 đồng/kg.

Trong phiên cuối tuần 18/7, thị trường đồng loạt điều chỉnh giảm 500 - 1.000 đồng/kg. Gia Lai giảm còn 137.000 đồng/kg, Đồng Nai lùi về 137.000 đồng/kg, còn TP.HCM xuống 137.500 đồng/kg. Đắk Lắk giảm về 140.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng còn 140.500 đồng/kg.

Ở phiên 17/7, giá hồ tiêu tăng từ 500 - 1.500 đồng/kg tại nhiều địa phương. Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên 141.500 đồng/kg, Đắk Lắk đạt 141.000 đồng/kg. TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai lần lượt được giao dịch ở mức 138.500 đồng/kg, 138.000 đồng/kg và 137.500 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước từ 15/7 đến 20/7

Địa phương 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 Đơn vị Lâm Đồng 140.000 140.000 141.500 140.500 140.500 140.500 đồng/kg Đắk Lắk 140.000 140.000 141.000 140.000 140.000 140.000 đồng/kg TP.HCM 137.500 138.000 138.500 137.500 137.500 137.500 đồng/kg Gia Lai 136.500 137.000 137.500 137.000 137.000 137.000 đồng/kg Đồng Nai 137.000 137.500 138.000 137.000 137.000 137.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước ngày 20/7 duy trì ổn định tại các vùng trồng trọng điểm, cao nhất 140.500 đồng/kg. (Ảnh minh họa: Báo Công Thương)

Giá tiêu thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu hôm nay 20/7 chưa ghi nhận biến động mới so với phiên trước. Tại Indonesia, giá tiêu đen Lampung được giao dịch ở mức 6.773 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok đạt 9.336 USD/tấn.

Ở Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA giữ ở mức 9.300 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA được chào bán với giá 12.200 USD/tấn.

Đối với Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 ổn định ở mức 5.800 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được giao dịch ở mức 5.970 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn, trong khi giá tiêu trắng ASTA giữ ở mức 8.250 USD/tấn.

Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tháng 6/2026, cả nước xuất khẩu 24,1 nghìn tấn hồ tiêu, thu về 160,6 triệu USD. So với tháng 5, sản lượng và kim ngạch đều giảm nhẹ, song vẫn tăng lần lượt 3,6% và 2,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 146 nghìn tấn, trị giá hơn 950 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và 12,1% về kim ngạch.

Giá xuất khẩu bình quân trong tháng 6 đạt 6.659 USD/tấn, thấp hơn 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng, giá bình quân đạt 6.508 USD/tấn, giảm 5,4%.

Về thị trường, Mỹ tiếp tục là khách hàng lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam với hơn 36 nghìn tấn, chiếm gần 25% tổng lượng xuất khẩu và tăng mạnh cả về sản lượng lẫn giá trị.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 20/7

Quốc gia Loại tiêu Giá (USD/tấn) Indonesia Tiêu đen 6.773 Tiêu trắng 9.336 Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.800 Malaysia Tiêu đen ASTA 9.300 Tiêu trắng ASTA 12.200 Việt Nam Tiêu đen loại 500 g/l 5.970 Tiêu đen loại 550 g/l 6.050 Tiêu trắng ASTA 8.250

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.