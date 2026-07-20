Giá tiêu hôm nay 20/7: Trong nước và thế giới ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay
Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 20/7 tiếp tục đi ngang tại các vùng trồng trọng điểm, không ghi nhận biến động so với phiên trước. Giá thu mua hiện dao động 137.000 - 140.500 đồng/kg.
Trong đó, Lâm Đồng vẫn dẫn đầu với mức 140.500 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk ở 140.000 đồng/kg. TP.HCM duy trì mức 137.500 đồng/kg, còn giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai và Đồng Nai cùng được thu mua ở 137.000 đồng/kg.
Trong phiên cuối tuần 18/7, thị trường đồng loạt điều chỉnh giảm 500 - 1.000 đồng/kg. Gia Lai giảm còn 137.000 đồng/kg, Đồng Nai lùi về 137.000 đồng/kg, còn TP.HCM xuống 137.500 đồng/kg. Đắk Lắk giảm về 140.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng còn 140.500 đồng/kg.
Ở phiên 17/7, giá hồ tiêu tăng từ 500 - 1.500 đồng/kg tại nhiều địa phương. Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên 141.500 đồng/kg, Đắk Lắk đạt 141.000 đồng/kg. TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai lần lượt được giao dịch ở mức 138.500 đồng/kg, 138.000 đồng/kg và 137.500 đồng/kg.
Bảng giá tiêu trong nước từ 15/7 đến 20/7
Địa phương
15/7
16/7
17/7
18/7
19/7
20/7
Đơn vị
Lâm Đồng
140.000
140.000
141.500
140.500
140.500
140.500
đồng/kg
Đắk Lắk
140.000
140.000
141.000
140.000
140.000
140.000
đồng/kg
TP.HCM
137.500
138.000
138.500
137.500
137.500
137.500
đồng/kg
Gia Lai
136.500
137.000
137.500
137.000
137.000
137.000
đồng/kg
Đồng Nai
137.000
137.500
138.000
137.000
137.000
137.000
đồng/kg
Giá tiêu thế giới hôm nay
Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu hôm nay 20/7 chưa ghi nhận biến động mới so với phiên trước. Tại Indonesia, giá tiêu đen Lampung được giao dịch ở mức 6.773 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok đạt 9.336 USD/tấn.
Ở Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA giữ ở mức 9.300 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA được chào bán với giá 12.200 USD/tấn.
Đối với Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 ổn định ở mức 5.800 USD/tấn.
Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được giao dịch ở mức 5.970 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn, trong khi giá tiêu trắng ASTA giữ ở mức 8.250 USD/tấn.
Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tháng 6/2026, cả nước xuất khẩu 24,1 nghìn tấn hồ tiêu, thu về 160,6 triệu USD. So với tháng 5, sản lượng và kim ngạch đều giảm nhẹ, song vẫn tăng lần lượt 3,6% và 2,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 146 nghìn tấn, trị giá hơn 950 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và 12,1% về kim ngạch.
Giá xuất khẩu bình quân trong tháng 6 đạt 6.659 USD/tấn, thấp hơn 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng, giá bình quân đạt 6.508 USD/tấn, giảm 5,4%.
Về thị trường, Mỹ tiếp tục là khách hàng lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam với hơn 36 nghìn tấn, chiếm gần 25% tổng lượng xuất khẩu và tăng mạnh cả về sản lượng lẫn giá trị.
Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 20/7
Quốc gia
Loại tiêu
Giá (USD/tấn)
Indonesia
Tiêu đen
6.773
Tiêu trắng
9.336
Brazil
Tiêu đen ASTA 570
5.800
Malaysia
Tiêu đen ASTA
9.300
Tiêu trắng ASTA
12.200
Việt Nam
Tiêu đen loại 500 g/l
5.970
Tiêu đen loại 550 g/l
6.050
Tiêu trắng ASTA
8.250
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.
Bình luận