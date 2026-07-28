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Xuất bản ngày 28/07/2026 12:46 PM
Cập nhật lúc 02:05 PM ngày 28/07/2026

Viện kiểm sát truy tố Đoàn Bảo Châu về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

Viện KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng, đề nghị TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt Đoàn Bảo Châu (nghề nghiệp võ sư, SN 1968, ở phường Giảng Võ).

Theo cáo trạng, ngày 2/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội nhận hồ sơ, tài liệu tin báo về tội phạm do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội chuyển đến.

Đối tượng Đoàn Bảo Châu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng Đoàn Bảo Châu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tin báo có nội dung đối tượng Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh youtube “BBC Tiếng Việt” và facebook cá nhân “Chau Doan” với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý.

Ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và đến 30/6/2025, ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Bảo Châu.

Thời điểm này, bị can Châu đã bỏ trốn nên ngày 25/7/2025, công an ra quyết định truy nã.

Điều tra xác định, Đoàn Bảo Châu lập facebook “Chau Doan” năm 2007 và trong giai đoạn 2016 - 2021, đã dùng tài khoản này phát clip có nội dung phỏng vấn một số cá nhân.

Kết luận giám định cho thấy, có 6 clip của bị can Châu chứa nội dung “tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân” và “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”.

(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/phap-luat/vien-kiem-sat-truy-to-doan-bao-chau-ve-hanh-vi-tuyen-truyen-chong-nha-nuoc-post1319104.vov

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Đoàn Bảo Châu bị truy nã đặc biệt

Ông Đoàn Bảo Châu (57 tuổi) bị Công an TP Hà Nội truy nã về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

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