Giá bạc hôm nay 28/7: Bạc thỏi giảm hơn 1 triệu đồng/kg

Bạc thỏi giảm hơn 1 triệu đồng/kg

Lúc 11h00 sáng nay 28/7, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,134 - 2,200 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 62.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 64.000 đồng/lượng (bán ra) so với chốt phiên hôm qua.

Bạc thỏi tại Phú Quý giao dịch ở mức 56,906 - 58,666 triệu đồng/kg, giảm 1,653 triệu đồng/kg (mua vào) và giảm 1,7 triệu đồng/kg (bán ra) so với chốt phiên hôm qua.

Tại Tập đoàn Doji, giá bạc miếng niêm yết ở mức 2,127 - 2,198 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 64.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 66.000 đồng/lượng (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc trong nước đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa)

Bảng giá bạc tại một số thương hiệu trong nước, tính đến 11h ngày 28/7/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.132.000 2.198.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.132.000 2.198.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 56.853.191 58.613.187 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.118.000 2.187.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 56.480.000 58.320.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.125.000 2.180.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 10.625.000 10.900.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 28.333.000 29.067.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 56.666.000 58.189.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 20.964.000 21.613.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 27.952.000 28.817.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 55.904.000 57.634.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.127.000 2.198.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 10.635.000 10.990.000 đồng

Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới lao dốc

Cập nhật lúc 11h hôm nay 28/7 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới trên Kitco niêm yết ở mức 57,18 USD/ounce giảm 1,12 USD mỗi ounce (tương đương 1,93%) so với hôm qua.

Theo Trading Economics, giá bạc giảm xuống sát 57 USD/ounce, tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh lo ngại dai dẳng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể tăng lãi suất trong tuần này.

Thị trường dự báo Fed có thể tăng lãi suất vào thứ Tư là hơn 1/3, mức độ bất ổn cao bất thường so với những năm gần đây khi cuộc họp của Fed diễn ra quá gần.

Citadel Securities cũng dự đoán ​​Fed sẽ tăng lãi suất trong tuần này để củng cố uy tín của Chủ tịch Kevin Warsh trong việc chống lạm phát sau khi người đứng đầu ngân hàng trung ương nhiều lần cam kết khôi phục sự ổn định giá cả.

Giá bạc cũng chịu áp lực ngay cả sau khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ và Iran đang có “các cuộc đàm phán tốt đẹp” và vẫn còn cơ hội đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông cảnh báo Washington sẽ nối lại các cuộc không kích nếu đàm phán không mang lại kết quả.