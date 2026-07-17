  • logo
Xuất bản ngày 17/07/2026 10:36 AM
Cập nhật lúc 10:37 AM ngày 17/07/2026

Giá tiêu hôm nay 17/7: Đồng loạt tăng, cao nhất 141.500 đồng/kg

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 17/7 đồng loạt tăng tại các vùng trồng trọng điểm, thêm 500 - 1.500 đồng/kg, trong khi giá tiêu thế giới không biến động.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 17/7 đồng loạt tăng tại các vùng trồng trọng điểm, với mức điều chỉnh từ 500 - 1.500 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 1.500 đồng/kg lên 141.500 đồng/kg, tiếp tục dẫn đầu. Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, đạt 141.000 đồng/kg, đứng thứ hai.

Tại TP.HCM, giá hồ tiêu tăng 500 đồng/kg, lên 138.500 đồng/kg. Đồng Nai và Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg, lần lượt đạt 138.000 đồng/kg và 137.500 đồng/kg.

Trước đó, trong phiên 16/7, giá hồ tiêu tăng nhẹ 500 đồng/kg tại một số địa phương, đưa mặt bằng giá thu mua lên 137.000 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể, TP.HCM tăng lên 138.000 đồng/kg, Đồng Nai đạt 137.500 đồng/kg, Gia Lai lên 137.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng và Đắk Lắk giữ ổn định ở mức 140.000 đồng/kg.

Nhìn lại diễn biến những ngày trước, thị trường hồ tiêu đã trải qua hai phiên biến động trái chiều. Hôm 14/7, giá thu mua đồng loạt giảm 3.000 - 4.000 đồng/kg, kéo mặt bằng giá xuống còn 134.500 - 137.000 đồng/kg. Sang 15/7, thị trường phục hồi khi giá tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg tại các địa phương trọng điểm, đưa Lâm Đồng và Đắk Lắk trở lại mốc 140.000 đồng/kg, TP.HCM lên 137.500 đồng/kg, Đồng Nai đạt 137.000 đồng/kg và Gia Lai ở mức 136.500 đồng/kg.

Bảng so sánh giá tiêu trong nước từ 13/7 đến 17/7

Địa phương

13/7

14/7

15/7

16/7

17/7

Đơn vị

Lâm Đồng

141.000

137.000

140.000

140.000

141.500

đồng/kg

Đắk Lắk

140.000

137.000

140.000

140.000

141.000

đồng/kg

TP.HCM

139.000

135.000

137.500

138.000

138.500

đồng/kg

Gia Lai

138.000

134.500

136.500

137.000

137.500

đồng/kg

Đồng Nai

138.000

135.000

137.000

137.500

138.000

đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước ngày 17/7 đồng loạt tăng tại các vùng trồng trọng điểm. (Ảnh minh họa: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

Giá hồ tiêu trong nước ngày 17/7 đồng loạt tăng tại các vùng trồng trọng điểm. (Ảnh minh họa: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

Giá tiêu thế giới hôm nay

Hôm nay giá tiêu thế giới tiếp tục ổn định. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì ở mức 5.900 USD/tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA giữ ổn định ở mức 9.350 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA đạt 12.250 USD/tấn. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được niêm yết ở mức 7.079 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok ở mức 9.198 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu không thay đổi so với phiên trước. Cụ thể, tiêu đen loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.850 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 5.950 USD/tấn, còn tiêu trắng ở mức 8.200 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 17/7

Quốc gia

Loại tiêu

Giá (USD/tấn)

Indonesia

Tiêu đen Lampung

7.079

Tiêu trắng Muntok

9.198

Brazil

Tiêu đen ASTA 570

5.900

Malaysia

Tiêu đen Kuching ASTA

9.350

Tiêu trắng ASTA

12.250

Việt Nam

Tiêu đen loại 500 g/l

5.850

Tiêu đen loại 550 g/l

5.950

Tiêu trắng

8.200

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/7/2026 - XSMB 15/7
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/7/2026 - XSMB 15/7
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 15/7/2026 - XSMN 15/7/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 15/7/2026 - XSMN 15/7/2026
Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 16/7/2026 - XSBDI 16/7
Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 16/7/2026 - XSBDI 16/7
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 15/7/2026 - XSMT 15/7/2026
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 15/7/2026 - XSMT 15/7/2026
Cùng chuyên mục
Tin mới
'Phong thần bảng' là gì?

'Phong thần bảng' là gì?

Là bảo vật trong kiệt tác về cuộc chiến liên quan 3 giới Thần, Người, Yêu, Phong thần bảng còn là hiện thân của thiên mệnh, sự tái thiết trật tự vũ trụ, nhân gian.

Xem thêm