(VTC News) -

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 5/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 5/8/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 5/8 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 5/8/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 5 tháng 8 năm 2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 5/8/2026 sẽ được cập nhật sau 17h15.

Xem lại KQXSDNA các kỳ trước

- XSDNA 1/8/2026

Tại kỳ quay số ngày 1/8/2026, giải đặc biệt của xổ số Đà Nẵng là 679999. Kết quả các hạng giải cụ thể như sau:

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 1/8/2026.

- XSDNA 29/7/2026

Trong kỳ quay số ngày 29/7/2026, giải đặc biệt của xổ số Đà Nẵng là 305740. Chi tiết kết quả các hạng giải như sau:

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 29 tháng 7 năm 2026.

- XSDNA 25/7/2026

Tại kỳ quay số ngày 25/7/2026, giải đặc biệt của xổ số Đà Nẵng là 812405. Kết quả đầy đủ các hạng giải như sau:

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 25/7/2026.

- XSDNA 22/7/2026

Tại kỳ quay số ngày 22/7/2026, giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng là 441239. Kết quả các hạng giải còn lại như sau:

XSDNA 22/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 22/7/2026.

- XSDNA 18/7/2026

Ở kỳ mở thưởng ngày 18/7/2026, giải đặc biệt của xổ số Đà Nẵng là 874942. Kết quả chi tiết các hạng giải như sau:

XSDNA 18/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 18/7/2026.

- XSDNA 15/7/2026

Kỳ quay số mở thưởng ngày 15/7/2026 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng có giải đặc biệt mang số 257930. Kết quả các hạng giải cụ thể như sau:

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 15/7/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Thời hạn đổi thưởng của vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn theo quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng sẽ lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Người trúng số do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm Công ty XSKT Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm Công ty XSKT Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Huế, Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 5/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.