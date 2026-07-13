  • logo
Xuất bản ngày 13/07/2026 10:11 AM
Xuất bản ngày 13/07/2026 10:11 AM

Giá tiêu hôm nay 13/7: Trong nước ổn định, thế giới đi ngang

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 13/7 tại thị trường trong nước duy trì ở mức 138.000 - 141.000 đồng/kg, thế giới không ghi nhận biến động mới.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 13/7 tiếp tục đi ngang so với hôm qua, duy trì trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cao nhất với 141.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk 140.000 đồng/kg, TP.HCM 139.000 đồng/kg, còn Gia Lai và Đồng Nai cùng đạt 138.000 đồng/kg.

Nhìn lại diễn biến từ hôm 7/7, thị trường trải qua 3 giai đoạn rõ rệt. Sau khi ổn định ở vùng giá 133.000 - 135.000 đồng/kg, giá hồ tiêu tại các địa phương đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg hôm 8/7. Đến hôm 9/7, thị trường đồng loạt bứt phá 3.000 - 5.000 đồng/kg, thiết lập mặt bằng giá mới 138.000 - 141.000 đồng/kg và duy trì đến nay.

So với hôm 7/7, giá hồ tiêu hiện cao hơn 4.000 - 6.000 đồng/kg. Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất 6.000 đồng/kg, Đắk Lắk, TP.HCM và Đồng Nai cùng tăng 5.000 đồng/kg, còn Gia Lai tăng 4.000 đồng/kg.

Bảng so sánh giá tiêu trong nước từ 7/7 đến 13/7

Địa phương7/78/79 - 13/7Đơn vị
Lâm Đồng135.000 136.000141.000đồng/kg
Đắk Lắk135.000136.000140.000đồng/kg
TP.HCM134.000135.000139.000đồng/kg
Gia Lai134.000135.000138.000đồng/kg
Đồng Nai133.000134.000138.000đồng/kg
Giá hồ tiêu trong nước ngày 13/7 tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động 138.000 - 141.000 đồng/kg. (Ảnh minh họa: Thương hiệu và Công luận)

Giá hồ tiêu trong nước ngày 13/7 tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động 138.000 - 141.000 đồng/kg. (Ảnh minh họa: Thương hiệu và Công luận)

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 13/7, giá hồ tiêu thế giới tiếp tục đi ngang so với phiên trước.

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện ở mức 7.079 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok đạt 9.198 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 được chào bán với giá 5.900 USD/tấn. Đối với Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng ASTA lần lượt ở mức 9.350 USD/tấn và 12.250 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam duy trì 5.850 USD/tấn đối với tiêu đen loại 500 g/l, 5.950 USD/tấn đối với tiêu đen loại 550 g/l và 8.200 USD/tấn đối với tiêu trắng.

So với tuần trước, giá tiêu Indonesia cùng giảm 0,59% ở cả hai chủng loại. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng giảm, trong đó tiêu đen loại 500 g/l giảm 4,10%, tiêu đen loại 550 g/l giảm 4,03% và tiêu trắng giảm 8,89%. Trong khi đó, giá tiêu của Brazil và Malaysia không thay đổi.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 13/7

Quốc gia

Loại tiêu

Giá (USD/tấn)

Biến động so với tuần trước

Indonesia

Tiêu đen Lampung

7.079

-0,59%

Indonesia

Tiêu trắng Muntok

9.198

-0,59%

Brazil

Tiêu đen ASTA 570

5.900

Không đổi

Malaysia

Tiêu đen Kuching ASTA

9.350

Không đổi

Malaysia

Tiêu trắng ASTA

12.250

Không đổi

Việt Nam

Tiêu đen loại 500 g/l

5.850

-4,10%

Việt Nam

Tiêu đen loại 550 g/l

5.950

-4,03%

Việt Nam

Tiêu trắng

8.200

-8,89%

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 13/7: Chiều tối có mưa dông diện rộng
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 13/7: Chiều tối có mưa dông diện rộng
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 13/7: Mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa rất to
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 13/7: Mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa rất to
Giá lúa gạo hôm nay 13/7: Đồng loạt đi ngang
Giá lúa gạo hôm nay 13/7: Đồng loạt đi ngang
1 cây vàng 9999 PNJ hôm nay 13/7/2026 giá bao nhiêu?
1 cây vàng 9999 PNJ hôm nay 13/7/2026 giá bao nhiêu?
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm