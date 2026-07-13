Giá tiêu hôm nay 13/7: Trong nước ổn định, thế giới đi ngang

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 13/7 tiếp tục đi ngang so với hôm qua, duy trì trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cao nhất với 141.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk 140.000 đồng/kg, TP.HCM 139.000 đồng/kg, còn Gia Lai và Đồng Nai cùng đạt 138.000 đồng/kg.

Nhìn lại diễn biến từ hôm 7/7, thị trường trải qua 3 giai đoạn rõ rệt. Sau khi ổn định ở vùng giá 133.000 - 135.000 đồng/kg, giá hồ tiêu tại các địa phương đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg hôm 8/7. Đến hôm 9/7, thị trường đồng loạt bứt phá 3.000 - 5.000 đồng/kg, thiết lập mặt bằng giá mới 138.000 - 141.000 đồng/kg và duy trì đến nay.

So với hôm 7/7, giá hồ tiêu hiện cao hơn 4.000 - 6.000 đồng/kg. Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất 6.000 đồng/kg, Đắk Lắk, TP.HCM và Đồng Nai cùng tăng 5.000 đồng/kg, còn Gia Lai tăng 4.000 đồng/kg.

Bảng so sánh giá tiêu trong nước từ 7/7 đến 13/7

Địa phương 7/7 8/7 9 - 13/7 Đơn vị Lâm Đồng 135.000 136.000 141.000 đồng/kg Đắk Lắk 135.000 136.000 140.000 đồng/kg TP.HCM 134.000 135.000 139.000 đồng/kg Gia Lai 134.000 135.000 138.000 đồng/kg Đồng Nai 133.000 134.000 138.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước ngày 13/7 tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động 138.000 - 141.000 đồng/kg. (Ảnh minh họa: Thương hiệu và Công luận)

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 13/7, giá hồ tiêu thế giới tiếp tục đi ngang so với phiên trước.

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện ở mức 7.079 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok đạt 9.198 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 được chào bán với giá 5.900 USD/tấn. Đối với Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng ASTA lần lượt ở mức 9.350 USD/tấn và 12.250 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam duy trì 5.850 USD/tấn đối với tiêu đen loại 500 g/l, 5.950 USD/tấn đối với tiêu đen loại 550 g/l và 8.200 USD/tấn đối với tiêu trắng.

So với tuần trước, giá tiêu Indonesia cùng giảm 0,59% ở cả hai chủng loại. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng giảm, trong đó tiêu đen loại 500 g/l giảm 4,10%, tiêu đen loại 550 g/l giảm 4,03% và tiêu trắng giảm 8,89%. Trong khi đó, giá tiêu của Brazil và Malaysia không thay đổi.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 13/7