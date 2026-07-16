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Xuất bản ngày 16/07/2026 11:51 AM
Xuất bản ngày 16/07/2026 11:51 AM

Giá tiêu hôm nay 16/7: Trong nước tăng 500 đồng/kg

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 16/7 tăng 500 đồng/kg tại TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai, trong khi Lâm Đồng, Đắk Lắk giữ ổn định.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 16/7 tăng 500 đồng/kg tại một số địa phương, đưa mặt bằng giá thu mua lên 137.000 - 140.000 đồng/kg.

Cụ thể, TP.HCM tăng 500 đồng/kg lên 138.000 đồng/kg. Đồng Nai và Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg, lần lượt đạt 137.500 đồng/kg và 137.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục giữ ổn định ở mức 140.000 đồng/kg.

Trước đó, thị trường hồ tiêu ghi nhận hai phiên biến động trái chiều. Trong phiên 14/7, giá thu mua đồng loạt giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, kéo mặt bằng giá xuống còn 134.500 - 137.000 đồng/kg. Lâm Đồng và TP.HCM cùng giảm 4.000 đồng/kg, Gia Lai giảm 3.500 đồng/kg, còn Đắk Lắk và Đồng Nai cùng giảm 3.000 đồng/kg.

Sang phiên 15/7, thị trường phục hồi khi giá tiêu tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg tại các địa phương trọng điểm. Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng trở lại mốc 140.000 đồng/kg, TP.HCM đạt 137.500 đồng/kg, Đồng Nai 137.000 đồng/kg và Gia Lai 136.500 đồng/kg.

Bảng so sánh giá tiêu trong nước từ 7/7 đến 16/7

Địa phương

7/7

8/7

9 - 13/7

14/7

15/7

16/7

Đơn vị

Lâm Đồng

135.000

136.000

141.000

137.000

140.000

140.000

đồng/kg

Đắk Lắk

135.000

136.000

140.000

137.000

140.000

140.000

đồng/kg

TP.HCM

134.000

135.000

139.000

135.000

137.500

138.000

đồng/kg

Gia Lai

134.000

135.000

138.000

134.500

136.500

137.000

đồng/kg

Đồng Nai

133.000

134.000

138.000

135.000

137.000

137.500

đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước dao động từ 137.000 - 140.000 đồng/kg trong hôm nay 16/7. (Ảnh minh họa: Thời báo Tài chính Việt Nam)

Giá hồ tiêu trong nước dao động từ 137.000 - 140.000 đồng/kg trong hôm nay 16/7. (Ảnh minh họa: Thời báo Tài chính Việt Nam)

Giá tiêu thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu mới nhất tiếp tục ổn định. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 16/7, tại Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA giữ ổn định ở mức 9.350 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA đạt 12.250 USD/tấn.

Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được niêm yết ở mức 7.079 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok ở mức 9.198 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì ở mức 5.900 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu không thay đổi so với phiên trước. Cụ thể, tiêu đen loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.850 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 5.950 USD/tấn, còn tiêu trắng ở mức 8.200 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 16/7

Quốc gia

Loại tiêu

Giá (USD/tấn)

Indonesia

Tiêu đen Lampung

7.079

Tiêu trắng Muntok

9.198

Brazil

Tiêu đen ASTA 570

5.900

Malaysia

Tiêu đen Kuching ASTA

9.350

Tiêu trắng ASTA

12.250

Việt Nam

Tiêu đen loại 500 g/l

5.850

Tiêu đen loại 550 g/l

5.950

Tiêu trắng

8.200

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