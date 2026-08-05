(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 6/8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 6/8 có nền nhiệt khá dễ chịu. Nhiệt độ thấp nhất dao động 25-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất khoảng 30-32°C. Mức nhiệt này thấp hơn so với những ngày nắng nóng trước đó nhờ mưa xuất hiện liên tục.

Trong ngày, bầu trời nhiều mây, mưa vừa đến mưa to xảy ra ở nhiều khu vực, kèm theo dông. Cục bộ có nơi xuất hiện mưa rất to trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các tuyến đường trũng thấp, khu vực nội đô và những điểm thoát nước kém. Người dân cần đặc biệt lưu ý khi tham gia giao thông vào các khung giờ mưa lớn để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh lượng mưa lớn, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo trong các cơn dông khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến nhà cửa, cây xanh, hệ thống điện và hoạt động ngoài trời.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 6/8: Mưa to diện rộng, đề phòng có dông lốc

Khuyến cáo cho người dân Hà Nội

Với điều kiện thời tiết như trên, người dân Hà Nội nên chủ động theo dõi các bản tin dự báo mới nhất để có kế hoạch di chuyển phù hợp. Nếu buộc phải ra ngoài trong thời điểm mưa dông, cần mang theo áo mưa, hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc biển quảng cáo nhằm tránh những rủi ro do gió mạnh và sét gây ra.

Các gia đình cũng nên kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà, gia cố mái che, cửa sổ và thu dọn các vật dụng dễ bị gió cuốn. Đối với người lái xe máy, cần giảm tốc độ khi lưu thông trên những tuyến đường ngập nước hoặc có tầm nhìn hạn chế do mưa lớn.

Dự báo chi tiết thời tiết Hà Nội ngày mai 6/8

Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C.

Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhìn chung, dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 6/8 cho thấy thời tiết không thuận lợi với mưa vừa, mưa to xuất hiện trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ dao động 25-32°C, tạo cảm giác mát mẻ hơn nhưng đi kèm nhiều nguy cơ do thời tiết cực đoan. Người dân nên chủ động cập nhật thông tin thời tiết thường xuyên và thực hiện các biện pháp phòng tránh để hạn chế thiệt hại do mưa dông gây ra.