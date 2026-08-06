Tin nóng thế giới hôm nay 6/8: Israel ám chỉ khả năng đơn phương tấn công Iran

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 6/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến khả năng Israel có thể đơn phương mở lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Ukraine gấp rút chuẩn bị cho mùa đông trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp diễn, Iran đồng ý mở tuyến đường mới qua eo biển Hormuz và kế hoạch xây dựng siêu vành đai giao thông dài hơn 27.000 km của Trung Quốc.

Israel ám chỉ khả năng đơn phương tấn công Iran

Ngày 6/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo nước này có thể đơn phương tiến hành trở lại các hành động quân sự nhằm ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo các nguồn tin khu vực, ông Netanyahu cho biết Israel đã ghi nhận những tuyên bố của giới chức Iran về việc tiếp tục chương trình hạt nhân và khẳng định Tel Aviv sẽ không cho phép Tehran sở hữu bom hạt nhân.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Giới phân tích nhận định tuyên bố trên có thể là dấu hiệu Israel đang để ngỏ khả năng tiến hành thêm một chiến dịch quân sự phủ đầu nhằm vào Iran.

Trong khi đó, Iran tiếp tục cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu Mỹ hoặc Israel tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào nước này. Liên quan đến đàm phán với Oman về eo biển Hormuz, Tehran cho biết tuyến lưu thông mới có thể được đưa vào hoạt động trong vòng 2-4 tháng nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng.

Ukraine gấp rút chuẩn bị cho mùa đông

Ngày 5/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu các địa phương đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho mùa đông, đồng thời xác định ba ưu tiên gồm bảo vệ hạ tầng thiết yếu, nâng cấp hệ thống hầm trú ẩn và tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Theo ông Zelensky, các kế hoạch tập trung vào việc bảo vệ hệ thống điện, khí đốt và nước nhằm duy trì hoạt động của các đô thị trong trường hợp hạ tầng tiếp tục bị tấn công.

Nhà lãnh đạo Ukraine yêu cầu các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện và khắc phục ngay những hạng mục còn chậm, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm người dân sẵn sàng ứng phó với mùa đông sắp tới.

Iran đồng ý mở tuyến đường mới qua eo biển Hormuz

Ngày 5/8, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi xác nhận Tehran đã đồng ý mở một tuyến đường mới qua eo biển Hormuz sau các cuộc đàm phán với Oman.

Theo ông Gharibabadi, tuyến đường tạm thời dự kiến đi vào hoạt động trong khoảng 2-4 tháng và có thể được duy trì lâu hơn nếu các bên đạt được thỏa thuận.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Iran cho biết hai bên đã thống nhất tọa độ địa lý của tuyến đường mới và đang hoàn tất dự thảo tuyên bố chung. Tuy nhiên, Tehran nhấn mạnh tình hình an ninh tại Hormuz vẫn chưa hoàn toàn ổn định do căng thẳng với Mỹ chưa được giải quyết.

Trung Quốc xây siêu vành đai giao thông dài hơn 27.000 km

Ngày 5/8, Trung Quốc công bố kế hoạch xây dựng siêu hành lang giao thông “Đại vành đai Vàng” dài hơn 27.000 km dọc theo biên giới và bờ biển trong giai đoạn 2026-2030.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, dự án sẽ kết nối ba tuyến quốc lộ chiến lược G219, G228 và G331, tạo thành mạng lưới giao thông khép kín nối các khu vực biên giới với các tỉnh ven biển.

Trong đó, hai trong ba tuyến quốc lộ sẽ kết nối tới khu vực Đông Hưng (Quảng Tây), giáp biên giới Việt Nam. Bắc Kinh cho biết dự án không chỉ phục vụ giao thông, du lịch và phát triển kinh tế mà còn góp phần tăng cường kết nối và củng cố an ninh tại các khu vực biên giới.