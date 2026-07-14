Giá tiêu hôm nay 14/7: Đồng loạt quay đầu giảm

Giá tiêu trong nước hôm nay
Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 14/7 đồng loạt giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá thu mua về mức 134.500 - 137.000 đồng/kg.
Cụ thể, Lâm Đồng và TP.HCM cùng giảm 4.000 đồng/kg, lần lượt xuống 137.000 đồng/kg và 135.000 đồng/kg. Gia Lai giảm 3.500 đồng/kg, còn 134.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Đồng Nai cùng giảm 3.000 đồng/kg, lần lượt về mức 137.000 đồng/kg và 135.000 đồng/kg.
Trước đó, hôm 8/7, giá tiêu đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg so với hôm 7/7. Đến hôm 9/7, thị trường tiếp tục tăng 3.000 - 5.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 138.000 - 141.000 đồng/kg và duy trì mức này đến hết hôm 13/7 trước khi quay đầu giảm trong phiên 14/7.
Bảng so sánh giá tiêu trong nước từ 7/7 đến 14/7
Địa phương
7/7
8/7
9 - 13/7
14/7
Đơn vị
Lâm Đồng
135.000
136.000
141.000
137.000
đồng/kg
Đắk Lắk
135.000
136.000
140.000
137.000
đồng/kg
TP.HCM
134.000
135.000
139.000
135.000
đồng/kg
Gia Lai
134.000
135.000
138.000
134.500
đồng/kg
Đồng Nai
133.000
134.000
138.000
135.000
đồng/kg
Giá tiêu thế giới hôm nay
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 14/7, giá hồ tiêu thế giới tiếp tục đi ngang so với phiên trước.
Tại Indonesia, tiêu đen Lampung hiện ở mức 7.079 USD/tấn và tiêu trắng Muntok 9.198 USD/tấn. So với tuần trước, cả hai chủng loại đều giảm 0,59%.
Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 được chào bán ở 5.900 USD/tấn, giữ nguyên so với cả phiên trước và tuần trước.
Đối với Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA duy trì ở mức 9.350 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA ở mức 12.250 USD/tấn. Mức giá này không thay đổi so với tuần trước.
Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu hôm nay của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức 5.850 USD/tấn đối với tiêu đen loại 500 g/l, 5.950 USD/tấn đối với tiêu đen loại 550 g/l và 8.200 USD/tấn đối với tiêu trắng. So với tuần trước, tiêu đen loại 500 g/l giảm 4,10%, tiêu đen loại 550 g/l giảm 4,03%, trong khi tiêu trắng giảm 8,89%.
Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 14/7
Quốc gia
Loại
Giá (USD/tấn)
Biến động so với tuần trước
Việt Nam
Tiêu trắng
8.200
-8,89%
Việt Nam
Tiêu đen loại 500 g/l
5.850
-4,10%
Việt Nam
Tiêu đen loại 550 g/l
5.950
-4,03%
Indonesia
Tiêu đen Lampung
7.079
-0,59%
Indonesia
Tiêu trắng Muntok
9.198
-0,59%
Brazil
Tiêu đen ASTA 570
5.900
Không đổi
Malaysia
Tiêu đen Kuching ASTA
9.350
Không đổi
Malaysia
Tiêu trắng ASTA
12.250
Không đổi
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