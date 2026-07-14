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Xuất bản ngày 14/07/2026 09:56 AM
Xuất bản ngày 14/07/2026 09:56 AM

Giá tiêu hôm nay 14/7: Đồng loạt quay đầu giảm

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 14/7 giảm 3.000 - 4.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm sau nhiều phiên đi ngang.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 14/7 đồng loạt giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá thu mua về mức 134.500 - 137.000 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng và TP.HCM cùng giảm 4.000 đồng/kg, lần lượt xuống 137.000 đồng/kg và 135.000 đồng/kg. Gia Lai giảm 3.500 đồng/kg, còn 134.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Đồng Nai cùng giảm 3.000 đồng/kg, lần lượt về mức 137.000 đồng/kg và 135.000 đồng/kg.

Trước đó, hôm 8/7, giá tiêu đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg so với hôm 7/7. Đến hôm 9/7, thị trường tiếp tục tăng 3.000 - 5.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 138.000 - 141.000 đồng/kg và duy trì mức này đến hết hôm 13/7 trước khi quay đầu giảm trong phiên 14/7.

Bảng so sánh giá tiêu trong nước từ 7/7 đến 14/7

Địa phương

7/7

8/7

9 - 13/7

14/7

Đơn vị

Lâm Đồng

135.000

136.000

141.000

137.000

đồng/kg

Đắk Lắk

135.000

136.000

140.000

137.000

đồng/kg

TP.HCM

134.000

135.000

139.000

135.000

đồng/kg

Gia Lai

134.000

135.000

138.000

134.500

đồng/kg

Đồng Nai

133.000

134.000

138.000

135.000

đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 14/7 đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa: VOV)

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 14/7 đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa: VOV)

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 14/7, giá hồ tiêu thế giới tiếp tục đi ngang so với phiên trước.

Tại Indonesia, tiêu đen Lampung hiện ở mức 7.079 USD/tấn và tiêu trắng Muntok 9.198 USD/tấn. So với tuần trước, cả hai chủng loại đều giảm 0,59%.

Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 được chào bán ở 5.900 USD/tấn, giữ nguyên so với cả phiên trước và tuần trước.

Đối với Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA duy trì ở mức 9.350 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA ở mức 12.250 USD/tấn. Mức giá này không thay đổi so với tuần trước.

Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu hôm nay của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức 5.850 USD/tấn đối với tiêu đen loại 500 g/l, 5.950 USD/tấn đối với tiêu đen loại 550 g/l và 8.200 USD/tấn đối với tiêu trắng. So với tuần trước, tiêu đen loại 500 g/l giảm 4,10%, tiêu đen loại 550 g/l giảm 4,03%, trong khi tiêu trắng giảm 8,89%.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 14/7

Quốc gia

Loại

Giá (USD/tấn)

Biến động so với tuần trước

Việt Nam

Tiêu trắng

8.200

-8,89%

Việt Nam

Tiêu đen loại 500 g/l

5.850

-4,10%

Việt Nam

Tiêu đen loại 550 g/l

5.950

-4,03%

Indonesia

Tiêu đen Lampung

7.079

-0,59%

Indonesia

Tiêu trắng Muntok

9.198

-0,59%

Brazil

Tiêu đen ASTA 570

5.900

Không đổi

Malaysia

Tiêu đen Kuching ASTA

9.350

Không đổi

Malaysia

Tiêu trắng ASTA

12.250

Không đổi

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