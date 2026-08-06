Cận cảnh tuyến đường gần 220 tỷ đồng sau 15 năm thi công vẫn lầy lội như ruộng

Video: Mặt tuyến đường cứu hộ, cứu nạn lầy lội như ruộng khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn
Tài xế ô tô lấn làn tông xe máy chở 2 trẻ nhỏ rồi bỏ chạy bị phạt 38 triệu đồng
Tài xế ô tô lấn làn tông xe máy chở 4 người trong đêm rồi tăng ga rồi bỏ chạy ở Hải Phòng bị phạt 38 triệu đồng với 2 lỗi vi phạm.
Lào Cai hỗ trợ người dân phải sơ tán vì thiên tai 250.000 đồng/ngày
Lào Cai sẽ hỗ trợ 250.000 đồng/người/ngày cho các hộ gia đình, cá nhân phải di dời khẩn cấp khỏi vùng thiên tai nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống
Sơ tán khẩn cấp hơn 200 người trong đêm mưa lũ ở Sơn La
Mưa lớn khiến nước lũ tràn vào nhiều hộ dân ven Quốc lộ 6 ở Sơn La trong đêm 5/8, lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán hơn 200 người đến nơi an toàn.
Dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối trường công lập trên cả nước
Bộ GD&ĐT cho biết, theo báo cáo của 34 địa phương, tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.386 xuống 20.284, giảm 17.102 đầu mối, tương ứng 45,7%.
Hà Nội siết kiểm tra bút tiêm giảm cân trôi nổi trên mạng
Sở Y tế Hà Nội đề nghị các lực lượng đồng loạt rà soát bút tiêm giảm cân rao bán trên mạng do lo ngại hàng trôi nổi đe dọa sức khỏe người dùng.
Các quốc gia tăng đầu tư và ưu đãi để phát triển thị trường xe điện
Toàn cầu chứng kiến cuộc đua điện hóa giao thông mạnh mẽ nhằm giảm thiểu phát thải carbon, chống biến đổi khí hậu và tái định hình ngành công nghiệp ô tô.
Hà Nội: Hiện trạng khu tập thể Giảng Võ trên 'đất vàng' đang xuống cấp, chờ cải tạo
Khu tập thể Giảng Võ (Hà Nội) hiện có 23 tòa nhà, đã xuống cấp sau hơn 50 năm sử dụng và người dân mong khu nhà sớm được cải tạo, để ổn định cuộc sống.
Messi tỏa sáng rực rỡ ở lần đầu đá chính sau World Cup 2026
Messi tỏa sáng rực rỡ trong lần đầu tiên đá chính trong màu áo CLB sau World Cup 2026 với cú đúp bàn thắng cùng một pha kiến tạo cho Inter Miami.
Con người ở đâu trong vòng lặp bảo mật có AI?
Đáp án cho câu hỏi về vị trí của con người không phải đứng bên ngoài quan sát hay bị thay thế hoàn toàn, mà ở vị trí trung tâm, là kiến trúc sư trưởng kiêm giám sát.
Xe tải cẩu tông sập cầu Đắk Lung ở Đồng Nai
Xe tải gặp sự cố, lao vào cầu Đắk Lung (Đồng Nai) khiến cầu bị sập, 2 người trên xe máy may mắn thoát nạn.
Chính phủ đề xuất gần 290.000 tỷ đồng làm vành đai 5 - vùng Thủ đô, dài 349km
Đường vành đai 5 - vùng Thủ đô dài khoảng 349km, dự kiến qua 7 địa phương: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ.
Loạt ô tô thủng lốp trên cao tốc qua Gia Lai, Đắk Lắk, tài xế phát hiện vật nhọn
Nhiều ô tô bị thủng lốp khi đi trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong và Quy Nhơn - Chí Thạnh sáng 6/8, tài xế phát hiện vật sắt nhọn cắm vào lốp xe.
Tin nóng thế giới hôm nay 6/8: Israel ám chỉ khả năng đơn phương tấn công Iran
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 6/8, cập nhật diễn biến đáng chú ý về căng thẳng Israel - Iran, Nga - Ukraine, eo biển Hormuz và vành đai giao thông Trung Quốc.
Cháy nhà ở TP.HCM lúc rạng sáng, 2 người tử vong
Vụ hỏa hoạn tại căn nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung) khiến 2 cha con mắc kẹt, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Toyota khuyến mại tháng 8: Tiếp sức đà tăng trưởng, tối ưu chi phí mua xe
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Thông tin mới vụ người đàn ông bị đạp ngã khi đang đi xe máy ở Đắk Lắk
Liên quan đến vụ người đàn ông ở Đắk Lắk bị đạp ngã khi đi trên đường, công an đã vào cuộc xác định được người gây ra vụ việc trên và làm rõ nguyên nhân.
Cận cảnh tuyến đường gần 220 tỷ đồng sau 15 năm thi công vẫn lầy lội như ruộng
Sau 15 năm được phê duyệt dự án “Đường giao thông cứu hộ, cứu nạn tả ngạn sông Con”, tuyến đường gần 220 tỷ đồng vẫn lầy lội như ruộng.
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Không chỉ tôn vinh những khoảnh khắc trên sân golf, Lexus Cup 2026 còn mang đến một không gian giàu tinh thần thể thao, sự kết nối cùng những trải nghiệm đẳng cấp.
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