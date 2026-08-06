Xe tải cẩu tông sập cầu Đắk Lung ở Đồng Nai

Sáng 6/8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường liên khu phố 6T1 (đoạn qua phường Phước Long, thành phố Đồng Nai). Cụ thể, một xe tải cẩu bất ngờ gặp sự cố, lao vào cầu Đắk Lung khiến cầu bị sập. Hai người trên xe may mắn thoát nạn.

Hiện trường vụ sập cầu Đăk Lung.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 6/8, ô tô tải cẩu biển số 61CD-000.25 do Nguyễn Cao Tân (33 tuổi, ngụ phường Hòa Hân, TP.HCM) điều khiển, chở theo Trần Ngọc Quỳnh (33 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM), lưu thông theo hướng từ tượng đài Chiến thắng Phước Long đến Nhà máy Thủy điện Thác Mơ.

Khi đến gần cầu Đắk Lung, xe bất ngờ gặp sự cố, không thể phanh nên tông mạnh vào cầu. Cú va chạm khiến cầu Đắk Lung bị sập, xe tải cẩu lao xuống khu vực cầu Sông Bé cũ, ngay gần Nhà máy Thủy điện Thác Mơ. Rất may, 2 người trên xe không bị thương và đã thoát ra ngoài an toàn.

Tài xế và phụ xe may mắn thoát nạn khi xe tải cẩu bị rơi xuống cầu.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến cầu Đắk Lung bị hư hỏng nghiêm trọng. Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Đồng Nai) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng địa phương phường Phước Long bảo vệ hiện trường, tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc và đánh giá mức độ thiệt hại để có phương án xử lý.

Chiếc xe tải cẩu và cầu Đăk Lung bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ tai nạn.