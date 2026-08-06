Thông tin mới vụ người đàn ông bị đạp ngã khi đang đi xe máy ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Clip người đàn ông bị đạp ngã giữa đường.

Liên quan đến vụ người đàn ông bị đạp ngã khi đi xe máy trên đường ở Đắk Lắk, ngày 6/8, Công an xã Krông Pắc cho biết, đã xác định được đối tượng gây ra vụ việc trên và tiến hành các bước điều tra để xử lý vụ việc.

Theo đó, người đàn ông có hành vi đạp người là Đào Minh Th (SN 1990, trú thôn Phước An 4, xã Krông Pắc). Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Theo công an, khoảng 15h ngày 3/8, Th. đang ở quán nước của chị Bùi Thị Kim L. (SN 1987, trú thôn Hòa Tiến 2, xã Krông Pắc, là bạn gái của Th.) tại khu vực trước hoa viên xã Krông Pắc thì anh Nguyễn Kh. (SN 1979, chồng cũ của chị L., áo trắng) lái xe máy Honda SH Mode đến.

Hình ảnh đạp ngã được camera ghi lại.

Tại đây, anh Kh. được cho là đã chửi bới, lăng mạ chị L. Thấy Th. nhìn mình, anh Kh. tiếp tục chửi Th. rồi rời đi.

Bực tức vì bị xúc phạm, Th. mượn xe máy của một người bạn rồi đuổi theo anh Kh. Khi đến đoạn Tỉnh lộ 9 (thôn Phước An 6, xã Krông Pắc), Th. dùng chân đạp vào phần lưng bên trái của anh Kh. khiến cả người và xe ngã xuống đường.

Sau đó, Th. tiếp tục chạy xe thêm khoảng 10 m rồi quay lại, tiếp tục dùng chân đạp vào lưng anh Kh. Hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã, đến khi người dân can ngăn thì Th. rời khỏi hiện trường. Anh Kh. được người dân đưa đến Trung tâm Y tế Krông Pắc cấp cứu.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin, Công an xã Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để xác minh, điều tra và xử lý vụ một người đàn ông bị đạp ngã khi đang đi xe máy.

Theo thông tin ban đầu và video ghi lại, khoảng 16h ngày 3/8, trên Tỉnh lộ 9, đoạn qua xã Krông Pắk, một người đàn ông (mặc áo trắng) đi xe máy trên đường thì bị một người đàn ông đi xe máy khác (mặc áo đen) áp sát rồi dùng chân đạp mạnh vào người.

Cú đạp khiến người đàn ông áo trắng ngã xuống đường.

Sau khi đạp ngã người mặc áo trắng, người đàn ông mặc áo đen còn quay xe trở lại, tiến đến vị trí nạn nhân đang nằm trên đường để kiểm tra tình hình.

Một số người dân chứng kiến sự việc đã nhanh chóng đến hỗ trợ, đưa nạn nhân vào vị trí an toàn và trình báo cơ quan chức năng. Diễn biến vụ việc cũng được camera ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.