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Xuất bản ngày 06/08/2026 09:41 AM
Xuất bản ngày 06/08/2026 09:41 AM

Cái gì có thể chảy nhưng không phải nước?

(VTC News) -

Thử sức ngay với câu đố vui vừa lạ vừa quen dưới đây để kiểm tra khả năng tư duy logic và trí tưởng tượng phong phú của bạn

Một bức tranh rực rỡ sắc màu với thế giới kẹo ngọt và công viên giải trí vui nhộn đang mở ra trước mắt bạn. Nhưng đằng sau khung cảnh nhộn nhịp ấy lại là một câu hỏi tưởng đơn giản nhưng lại khiến không ít người phải khựng lại suy nghĩ: ‘Cái gì có thể chảy nhưng không phải nước’

Khi nhắc đến hành động ‘chảy’, phản xạ đầu tiên của chúng ta thường là liên tưởng đến những dòng nước mát. Tuy nhiên, trong tiếng Việt phong phú và thế giới tự nhiên xung quanh, từ ‘chảy’ còn được dùng để mô tả rất nhiều thứ thú vị khác. Đó có thể là một hiện tượng tự nhiên, một trạng thái vật chất biến đổi dưới nhiệt độ, hay thậm chí là một khái niệm vô hình gắn liền với cuộc sống hằng ngày.

Hãy vận dụng tối đa sự linh hoạt trong tư duy và khả năng liên tưởng của bạn. Bạn mất bao nhiêu giây để tìm ra câu trả lời chính xác? Hãy chia sẻ đáp án của mình để xem có bao nhiêu người có cùng suy nghĩ nhé!

Cái gì có thể chảy nhưng không phải nước? ( Ảnh minh họa)

Cái gì có thể chảy nhưng không phải nước? ( Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

KHÁNH SƠN
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