Tài xế ô tô lấn làn tông xe máy chở 2 trẻ nhỏ rồi bỏ chạy bị phạt 38 triệu đồng

(VTC News) -

Video: Ô tô lấn làn tông xe máy chở 2 trẻ nhỏ rồi bỏ chạy ở Hải Phòng

Sáng 6/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hải phòng) cho biết, Phòng CSGT Công an Thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tài xế lái ô tô tông xe máy chở 2 trẻ nhỏ rồi rời khỏi hiện trường.

Theo CSGT, tài xế Nguyễn Đức Toàn (ở phường An Hải, Hải Phòng) lái ô tô BKS 15A - 556.80 gây tai nạn vi phạm 2 lỗi: Không đi đúng phần đường theo quy định gây tai nạn giao thông và lái xe thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông không dừng ngay phương tiện, không ở lại hiện trường.

Với 2 lỗi vi phạm trên, tài xế Nguyễn Đức Toàn bị xử phạt 38 triệu đồng.

Hiện trường vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Trước đó, khoảng 22h20 ngày 26/7, Nguyễn Đức Toàn lái ô tô theo hướng tổ dân phố Kiến Phong đi tổ dân phố Hoàng Mai thuộc phường An Hải.

Khi đến trước cửa nhà số 397 (thuộc tổ dân phố Đồng Thái, phường An Hải), xe ô tô của Toàn va chạm với xe máy BKS 15K1-309.72, do anh Ph.Kh.S. (trú phường An Hải) cầm lái, chở theo vợ và 2 con nhỏ. Cú va chạm khiến 4 người trên xe máy ngã văng xuống đường.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Toàn tăng ga rời khỏi hiện trường.

Điều khiến nhiều người bức xúc là trong lúc vợ chồng anh S. hốt hoảng đỡ 2 cháu nhỏ dậy, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục lái xe lách qua khu vực xảy ra tai nạn, va chạm với xe máy rồi tăng ga bỏ đi.

Anh S. định đuổi theo chiếc ô tô nhưng được vợ ngăn lại để cùng chăm sóc 2 con nhỏ đang hoảng loạn sau vụ va chạm.

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn không gây thương tích và thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Nguyên nhân và lỗi ban đầu được xác định do lái xe ô tô đi không đúng phần đường nên gây tai nạn và không giữ nguyên hiện trường.