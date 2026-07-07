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Xuất bản ngày 07/07/2026 10:27 AM
Xuất bản ngày 07/07/2026 10:27 AM

Giá lúa gạo hôm nay 7/7: Thị trường đi ngang

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá lúa gạo hôm nay 7/7 tiếp tục ổn định trên cả thị trường trong nước và xuất khẩu, chưa ghi nhận biến động đáng kể.

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá thu mua lúa trong nước hôm nay 7/7 nhìn chung ổn định. Theo đó, lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động 6.200 - 6.400 đồng/kg. Lúa OM 18 (tươi) được thu mua ở mức 6.200 - 6.300 đồng/kg, trong khi lúa IR 50404 (tươi) và OM 34 (tươi) cùng dao động 5.400 - 5.600 đồng/kg. Lúa OM 5451 (tươi) được giao dịch trong khoảng 5.700 - 5.800 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 7/7

Chủng loại lúa

Giá (đồng/kg)

IR 50404 (tươi)

5.400 – 5.600

Đài Thơm 8 (tươi)

6.200 – 6.400

OM 18 (tươi)

6.200 – 6.300

OM 34 (tươi)

5.400 – 5.600

OM 5451 (tươi)

5.700 – 5.800

Giá gạo trong nước hôm nay

Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay tiếp tục ổn định. Trong đó, gạo nguyên liệu OM 5451 được thu mua với giá 9.500 - 9.600 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động 9.300 - 9.400 đồng/kg, còn gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hiện có giá 8.800–8.900 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 được thu mua từ 8.700 - 8.850 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và Sóc Thơm cùng duy trì trong khoảng 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Đối với gạo thành phẩm, IR 504 giữ mức 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm trong nước hôm nay 7/7

Mặt hàng

Giá (đồng/kg)

Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504

8.800 – 8.900

Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555

9.300 – 9.400

Gạo nguyên liệu OM 5451

9.500 – 9.600

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18

8.700 – 8.850

Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8

9.200 – 9.400

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380

7.500 – 7.600

Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm

7.500 – 7.600

Gạo thành phẩm IR 504

10.750 – 10.900

Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay không có nhiều biến động. Dẫn đầu vẫn là gạo Nàng Nhen với mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng có giá 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa duy trì ở mức 21.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài được niêm yết từ 20.000 - 22.000 đồng/kg, trong khi gạo Sóc Thái giữ ở mức 20.000 đồng/kg.

Ở các chủng loại còn lại, gạo thơm Jasmine được bán với giá 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng ở mức 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường có giá 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm dao động 14.500–15.500 đồng/kg. Gạo thường tiếp tục được ghi nhận ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 7/7

Mặt hàng

Giá (đồng/kg)

Gạo Nàng Nhen

28.000

Gạo Nhật

22.000

Gạo Hương Lài

22.000

Gạo Nàng Hoa

21.000

Gạo thơm Thái hạt dài

20.000 – 22.000

Gạo Sóc Thái

20.000

Gạo thơm Jasmine

16.000 – 17.000

Gạo trắng thông dụng

16.000

Gạo Sóc thường

15.000 – 16.000

Gạo Đài Thơm

14.500 – 15.500

Gạo thường

14.000 – 15.000

Giá lúa gạo trong nước tiếp tục đi ngang so với phiên trước. (Ảnh minh họa: Hàng thật)

Giá lúa gạo trong nước tiếp tục đi ngang so với phiên trước. (Ảnh minh họa: Hàng thật)

Giá gạo thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm của Thái Lan hiện dao động 478 - 482 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán trong khoảng 350 - 354 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm dao động 280 - 284 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá gạo xuất khẩu hôm nay tiếp tục đi ngang. Gạo Jasmine được chào bán ở mức 516 - 520 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 500 - 510 USD/tấn và gạo thơm 100% tấm ở mức 349 - 353 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 7/7

Quốc gia

Chủng loại

Giá (USD/tấn)

Thái Lan

Gạo 5% tấm

478 – 482

Thái Lan

Gạo 100% tấm

409 – 413

Ấn Độ

Gạo 5% tấm

350 – 354

Ấn Độ

Gạo 100% tấm

280 – 284

Việt Nam

Gạo Jasmine

516 – 520

Việt Nam

Gạo thơm 5% tấm

500 – 510

Việt Nam

Gạo thơm 100% tấm

349 – 353

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 5,2 triệu tấn gạo, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, giá trị đạt 2,4 tỷ USD, giảm 2,5%.

Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 45% thị phần. Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 87% so với cùng kỳ, với sản lượng vượt 1 triệu tấn, nâng thị phần lên 19,4%.

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