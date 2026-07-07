Giá lúa gạo hôm nay 7/7: Thị trường đi ngang

Giá lúa trong nước hôm nay
Giá thu mua lúa trong nước hôm nay 7/7 nhìn chung ổn định. Theo đó, lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động 6.200 - 6.400 đồng/kg. Lúa OM 18 (tươi) được thu mua ở mức 6.200 - 6.300 đồng/kg, trong khi lúa IR 50404 (tươi) và OM 34 (tươi) cùng dao động 5.400 - 5.600 đồng/kg. Lúa OM 5451 (tươi) được giao dịch trong khoảng 5.700 - 5.800 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 7/7
Chủng loại lúa
Giá (đồng/kg)
IR 50404 (tươi)
5.400 – 5.600
Đài Thơm 8 (tươi)
6.200 – 6.400
OM 18 (tươi)
6.200 – 6.300
OM 34 (tươi)
5.400 – 5.600
OM 5451 (tươi)
5.700 – 5.800
Giá gạo trong nước hôm nay
Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay tiếp tục ổn định. Trong đó, gạo nguyên liệu OM 5451 được thu mua với giá 9.500 - 9.600 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động 9.300 - 9.400 đồng/kg, còn gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg.
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hiện có giá 8.800–8.900 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 được thu mua từ 8.700 - 8.850 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và Sóc Thơm cùng duy trì trong khoảng 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Đối với gạo thành phẩm, IR 504 giữ mức 10.750 - 10.900 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm trong nước hôm nay 7/7
Mặt hàng
Giá (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
8.800 – 8.900
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
9.300 – 9.400
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.500 – 9.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
8.700 – 8.850
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
9.200 – 9.400
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
7.500 – 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
7.500 – 7.600
Gạo thành phẩm IR 504
10.750 – 10.900
Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay không có nhiều biến động. Dẫn đầu vẫn là gạo Nàng Nhen với mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng có giá 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa duy trì ở mức 21.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài được niêm yết từ 20.000 - 22.000 đồng/kg, trong khi gạo Sóc Thái giữ ở mức 20.000 đồng/kg.
Ở các chủng loại còn lại, gạo thơm Jasmine được bán với giá 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng ở mức 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường có giá 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm dao động 14.500–15.500 đồng/kg. Gạo thường tiếp tục được ghi nhận ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 7/7
Mặt hàng
Giá (đồng/kg)
Gạo Nàng Nhen
28.000
Gạo Nhật
22.000
Gạo Hương Lài
22.000
Gạo Nàng Hoa
21.000
Gạo thơm Thái hạt dài
20.000 – 22.000
Gạo Sóc Thái
20.000
Gạo thơm Jasmine
16.000 – 17.000
Gạo trắng thông dụng
16.000
Gạo Sóc thường
15.000 – 16.000
Gạo Đài Thơm
14.500 – 15.500
Gạo thường
14.000 – 15.000
Giá gạo thế giới hôm nay
Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm của Thái Lan hiện dao động 478 - 482 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán trong khoảng 350 - 354 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm dao động 280 - 284 USD/tấn.
Đối với Việt Nam, giá gạo xuất khẩu hôm nay tiếp tục đi ngang. Gạo Jasmine được chào bán ở mức 516 - 520 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 500 - 510 USD/tấn và gạo thơm 100% tấm ở mức 349 - 353 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 7/7
Quốc gia
Chủng loại
Giá (USD/tấn)
Thái Lan
Gạo 5% tấm
478 – 482
Thái Lan
Gạo 100% tấm
409 – 413
Ấn Độ
Gạo 5% tấm
350 – 354
Ấn Độ
Gạo 100% tấm
280 – 284
Việt Nam
Gạo Jasmine
516 – 520
Việt Nam
Gạo thơm 5% tấm
500 – 510
Việt Nam
Gạo thơm 100% tấm
349 – 353
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 5,2 triệu tấn gạo, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, giá trị đạt 2,4 tỷ USD, giảm 2,5%.
Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 45% thị phần. Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 87% so với cùng kỳ, với sản lượng vượt 1 triệu tấn, nâng thị phần lên 19,4%.
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