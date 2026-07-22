Viettel Store mở deal giới hạn, iPhone 17 Pro Max từ 34,99 triệu đồng

(VTC News) -

Chương trình diễn ra từ 11h-13h thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm hằng tuần trong tháng 7, áp dụng theo hình thức đến trước mua trước với số lượng sản phẩm giới hạn. Trong tuần từ 21-23/7, Viettel Store dành 100 suất cho iPhone 17 Pro Max 256GB với giá 34.990.000 đồng và 3 suất cho HP OmniBook 5 Flip 14 giá 28.990.000 đồng.

Mẫu laptop này sở hữu vi xử lý Intel Core 7-150U, RAM 24GB, SSD 512GB cùng màn hình cảm ứng 14 inch WUXGA IPS.

Bên cạnh đó, nhiều smartphone Android cũng được ưu đãi như Samsung Galaxy S26 12GB/512GB còn 24.990.000 đồng, OPPO Reno15 5G 12GB/256GB còn 14.490.000 đồng và vẫn hỗ trợ trả góp 0%.

Ở phân khúc phổ thông, Redmi Note 15 (6GB/128GB) được bán với giá 4.890.000 đồng, HONOR X8d (8GB/128GB) còn 6.590.000 đồng, trong khi vivo Y39 5G (8GB/128GB) có giá 5.990.000 đồng, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và giải trí.

Ngoài smartphone, chương trình còn áp dụng cho Huawei Watch GT6 46mm giá 4.150.000 đồng, camera TP-Link Tapo TC71 IP 360 3MP giá 400.000 đồng cùng ưu đãi giảm đến 50% cho nhiều dòng SIM số đẹp.

Chương trình nhằm mang đến cơ hội tiếp cận các sản phẩm công nghệ chính hãng với mức giá cạnh tranh trong mùa mua sắm hè và giai đoạn chuẩn bị năm học mới. Bạn đọc có thể mua ngay trên website Viettel Store trong khung giờ vàng. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8123.