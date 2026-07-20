Giá lúa gạo hôm nay 20/7: Thị trường đi ngang

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá lúa tươi hôm nay 20/7 ổn định so với hôm qua 19/7. Đài Thơm 8 được thu mua ở mức 6.850 - 7.000 đồng/kg, OM 18 đạt 6.800 - 7.000 đồng/kg, OM 5451 ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg, OM 34 dao động 6.100 - 6.300 đồng/kg và IR 50404 ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Trước đó, trong phiên 19/7, giá lúa tươi Đài Thơm 8 giảm 200 đồng/kg xuống 6.850 - 7.000 đồng/kg, trong khi lúa OM 5451(tươi) tăng 100 đồng/kg lên 6.400 - 6.500 đồng/kg. Các giống lúa tươi còn lại gồm OM 18, OM 34 và IR 50404 giữ nguyên giá.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 20/7

Loại lúa Giá (đồng/kg) Đài Thơm 8 (tươi) 6.850 - 7.000 OM 18 (tươi) 6.800 - 7.000 OM 5451 (tươi) 6.400 - 6.500 OM 34 (tươi) 6.100 - 6.300 IR 50404 (tươi) 6.100 - 6.200

Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 và gạo nguyên liệu OM 5451 cùng được thu mua trong khoảng 9.500 - 9.600 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 đạt 9.200 - 9.400 đồng/kg. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và Sóc Thơm cùng được giao dịch ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 20/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 9.200 - 9.300 Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.500 - 9.600 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 - 9.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm 7.500 - 7.600

Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay tiếp tục ổn định. Gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được bán với giá 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa ở mức 21.000 đồng/kg, còn gạo Sóc Thái đạt 20.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm 15.000 - 15.500 đồng/kg, gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg và gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 20/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo Nàng Nhen 28.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo Sóc Thái 20.000 Gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 Gạo trắng thông dụng 16.000 Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 Gạo Đài Thơm 15.000 - 15.500 Gạo thường 13.000 - 14.000

Phân khúc nếp hôm nay cũng tiếp tục ổn định so với hôm qua. Nếp IR 4625 tươi được thu mua ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg, trong khi nếp 3 tháng khô dao động 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Đối với phụ phẩm, giá thu mua hiện dao động 7.900 - 8.300 đồng/kg. Trong đó, tấm thơm được giao dịch ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg, còn cám dao động 7.900 - 8.050 đồng/kg.

Bảng giá nếp và phụ phẩm trong nước hôm nay 20/7

Loại Giá (đồng/kg) Nếp IR 4625 tươi 7.300 - 7.500 Nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 Tấm thơm 8.200 - 8.300 Cám 7.900 - 8.050

Giá lúa gạo trong nước ngày 20/7 tiếp tục ổn định. (Ảnh minh họa: Thương Hiệu và Công Luận)

Giá gạo thế giới hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 510 - 520 USD/tấn và gạo thơm 100% tấm ở mức 348 - 352 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, gạo 5% tấm của Thái Lan được giao dịch trong khoảng 478 - 482 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động 350 - 354 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm được chào bán 280 - 284 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 20/7