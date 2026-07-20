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Xuất bản ngày 20/07/2026 01:57 PM
Xuất bản ngày 20/07/2026 01:57 PM

Giá lúa gạo hôm nay 20/7: Thị trường đi ngang

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá lúa gạo hôm nay 20/7 đồng loạt đi ngang, thị trường trong nước và xuất khẩu chưa ghi nhận biến động mới.

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá lúa tươi hôm nay 20/7 ổn định so với hôm qua 19/7. Đài Thơm 8 được thu mua ở mức 6.850 - 7.000 đồng/kg, OM 18 đạt 6.800 - 7.000 đồng/kg, OM 5451 ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg, OM 34 dao động 6.100 - 6.300 đồng/kg và IR 50404 ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Trước đó, trong phiên 19/7, giá lúa tươi Đài Thơm 8 giảm 200 đồng/kg xuống 6.850 - 7.000 đồng/kg, trong khi lúa OM 5451(tươi) tăng 100 đồng/kg lên 6.400 - 6.500 đồng/kg. Các giống lúa tươi còn lại gồm OM 18, OM 34 và IR 50404 giữ nguyên giá.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 20/7

Loại lúa

Giá (đồng/kg)

Đài Thơm 8 (tươi)

6.850 - 7.000

OM 18 (tươi)

6.800 - 7.000

OM 5451 (tươi)

6.400 - 6.500

OM 34 (tươi)

6.100 - 6.300

IR 50404 (tươi)

6.100 - 6.200

Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 và gạo nguyên liệu OM 5451 cùng được thu mua trong khoảng 9.500 - 9.600 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 đạt 9.200 - 9.400 đồng/kg. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và Sóc Thơm cùng được giao dịch ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 20/7

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504

9.200 - 9.300

Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555

9.500 - 9.600

Gạo nguyên liệu OM 5451

9.500 - 9.600

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18

8.700 - 8.850

Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8

9.200 - 9.400

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380

7.500 - 7.600

Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm

7.500 - 7.600

Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay tiếp tục ổn định. Gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được bán với giá 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa ở mức 21.000 đồng/kg, còn gạo Sóc Thái đạt 20.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm 15.000 - 15.500 đồng/kg, gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg và gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 20/7

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Gạo Nàng Nhen

28.000

Gạo Hương Lài

22.000

Gạo Nhật

22.000

Gạo thơm Thái hạt dài

20.000 - 22.000

Gạo Nàng Hoa

21.000

Gạo Sóc Thái

20.000

Gạo thơm Jasmine

16.000 - 17.000

Gạo trắng thông dụng

16.000

Gạo Sóc thường

15.000 - 16.000

Gạo Đài Thơm

15.000 - 15.500

Gạo thường

13.000 - 14.000

Phân khúc nếp hôm nay cũng tiếp tục ổn định so với hôm qua. Nếp IR 4625 tươi được thu mua ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg, trong khi nếp 3 tháng khô dao động 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Đối với phụ phẩm, giá thu mua hiện dao động 7.900 - 8.300 đồng/kg. Trong đó, tấm thơm được giao dịch ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg, còn cám dao động 7.900 - 8.050 đồng/kg.

Bảng giá nếp và phụ phẩm trong nước hôm nay 20/7

Loại

Giá (đồng/kg)

Nếp IR 4625 tươi

7.300 - 7.500

Nếp 3 tháng khô

9.600 - 9.700

Tấm thơm

8.200 - 8.300

Cám

7.900 - 8.050

Giá lúa gạo trong nước ngày 20/7 tiếp tục ổn định. (Ảnh minh họa: Thương Hiệu và Công Luận)

Giá lúa gạo trong nước ngày 20/7 tiếp tục ổn định. (Ảnh minh họa: Thương Hiệu và Công Luận)

Giá gạo thế giới hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 510 - 520 USD/tấn và gạo thơm 100% tấm ở mức 348 - 352 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, gạo 5% tấm của Thái Lan được giao dịch trong khoảng 478 - 482 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động 350 - 354 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm được chào bán 280 - 284 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 20/7

Quốc gia

Loại gạo

Giá (USD/tấn)

Việt Nam

Gạo Jasmine

513 - 517

Việt Nam

Gạo thơm 5% tấm

510 - 520

Việt Nam

Gạo thơm 100% tấm

348 - 352

Thái Lan

Gạo 5% tấm

478 - 482

Thái Lan

Gạo 100% tấm

409 - 413

Ấn Độ

Gạo 5% tấm

350 - 354

Ấn Độ

Gạo 100% tấm

280 - 284

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