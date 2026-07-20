Giá lúa gạo hôm nay 20/7: Thị trường đi ngang

Giá lúa trong nước hôm nay
Giá lúa tươi hôm nay 20/7 ổn định so với hôm qua 19/7. Đài Thơm 8 được thu mua ở mức 6.850 - 7.000 đồng/kg, OM 18 đạt 6.800 - 7.000 đồng/kg, OM 5451 ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg, OM 34 dao động 6.100 - 6.300 đồng/kg và IR 50404 ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg.
Trước đó, trong phiên 19/7, giá lúa tươi Đài Thơm 8 giảm 200 đồng/kg xuống 6.850 - 7.000 đồng/kg, trong khi lúa OM 5451(tươi) tăng 100 đồng/kg lên 6.400 - 6.500 đồng/kg. Các giống lúa tươi còn lại gồm OM 18, OM 34 và IR 50404 giữ nguyên giá.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 20/7
Loại lúa
Giá (đồng/kg)
Đài Thơm 8 (tươi)
6.850 - 7.000
OM 18 (tươi)
6.800 - 7.000
OM 5451 (tươi)
6.400 - 6.500
OM 34 (tươi)
6.100 - 6.300
IR 50404 (tươi)
6.100 - 6.200
Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 và gạo nguyên liệu OM 5451 cùng được thu mua trong khoảng 9.500 - 9.600 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 đạt 9.200 - 9.400 đồng/kg. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và Sóc Thơm cùng được giao dịch ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 20/7
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
9.200 - 9.300
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
9.500 - 9.600
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.500 - 9.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
9.200 - 9.400
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
7.500 - 7.600
Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay tiếp tục ổn định. Gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được bán với giá 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa ở mức 21.000 đồng/kg, còn gạo Sóc Thái đạt 20.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm 15.000 - 15.500 đồng/kg, gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg và gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 20/7
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo Nàng Nhen
28.000
Gạo Hương Lài
22.000
Gạo Nhật
22.000
Gạo thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Gạo Nàng Hoa
21.000
Gạo Sóc Thái
20.000
Gạo thơm Jasmine
16.000 - 17.000
Gạo trắng thông dụng
16.000
Gạo Sóc thường
15.000 - 16.000
Gạo Đài Thơm
15.000 - 15.500
Gạo thường
13.000 - 14.000
Phân khúc nếp hôm nay cũng tiếp tục ổn định so với hôm qua. Nếp IR 4625 tươi được thu mua ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg, trong khi nếp 3 tháng khô dao động 9.600 - 9.700 đồng/kg.
Đối với phụ phẩm, giá thu mua hiện dao động 7.900 - 8.300 đồng/kg. Trong đó, tấm thơm được giao dịch ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg, còn cám dao động 7.900 - 8.050 đồng/kg.
Bảng giá nếp và phụ phẩm trong nước hôm nay 20/7
Loại
Giá (đồng/kg)
Nếp IR 4625 tươi
7.300 - 7.500
Nếp 3 tháng khô
9.600 - 9.700
Tấm thơm
8.200 - 8.300
Cám
7.900 - 8.050
Giá gạo thế giới hôm nay
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 510 - 520 USD/tấn và gạo thơm 100% tấm ở mức 348 - 352 USD/tấn.
Trên thị trường thế giới, gạo 5% tấm của Thái Lan được giao dịch trong khoảng 478 - 482 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 409 - 413 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động 350 - 354 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm được chào bán 280 - 284 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 20/7
Quốc gia
Loại gạo
Giá (USD/tấn)
Việt Nam
Gạo Jasmine
513 - 517
|Việt Nam
Gạo thơm 5% tấm
510 - 520
|Việt Nam
Gạo thơm 100% tấm
348 - 352
Thái Lan
Gạo 5% tấm
478 - 482
|Thái Lan
Gạo 100% tấm
409 - 413
Ấn Độ
Gạo 5% tấm
350 - 354
|Ấn Độ
Gạo 100% tấm
280 - 284
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