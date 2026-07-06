Giá lúa gạo hôm nay 6/7: Thị trường ổn định sáng đầu tuần

Giá lúa trong nước hôm nay
Giá lúa tươi trong nước hôm nay 6/7 không ghi nhận biến động so với hôm qua. Theo đó, lúa IR 50404 (tươi) tiếp tục được thu mua ở mức 5.400–5.600 đồng/kg, Đài Thơm 8 (tươi) giữ ở 6.200–6.400 đồng/kg, OM 18 (tươi) ổn định ở 6.200–6.300 đồng/kg, OM 34 (tươi) duy trì 5.400–5.600 đồng/kg còn OM 5451 (tươi) vẫn ở mức 5.700–5.800 đồng/kg.
So với hai hôm trước, hiện giá lúa IR 50404 (tươi) đã tăng 100 đồng/kg ở mức giá cao nhất, trong khi lúa Đài Thơm 8 (tươi) tăng 100 đồng/kg ở mức giá thấp nhất và 200 đồng/kg ở mức giá cao nhất. Các giống lúa còn lại duy trì ổn định trong ba ngày liên tiếp.
Bảng so sánh giá lúa từ 4/7 đến 6/7 (Đơn vị: đồng/kg)
Chủng loại lúa
4/7
5/7
6/7
IR 50404 (tươi)
5.400 - 5.500
5.400 - 5.600
5.400 - 5.600
Đài Thơm 8 (tươi)
6.100 - 6.200
6.200 - 6.400
6.200 - 6.400
OM 18 (tươi)
6.200 - 6.300
6.200 - 6.300
6.200 - 6.300
OM 34 (tươi)
5.400 - 5.600
5.400 - 5.600
5.400 - 5.600
OM 5451 (tươi)
5.700 - 5.800
5.700 - 5.800
5.700 - 5.800
Giá gạo trong nước hôm nay
Đối với gạo nguyên liệu, giá ổn định. Trong đó, gạo nguyên liệu OM 5451 có mức giá cao nhất, dao động 9.500–9.600 đồng/kg, tiếp đến là gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 9.300–9.400 đồng/kg và gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ở mức 9.200–9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 được thu mua với giá 8.800–8.900 đồng/kg, còn gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700–8.850 đồng/kg. Hai chủng loại gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm có giá thấp nhất, cùng ở mức 7.500–7.600 đồng/kg.
Đối với phụ phẩm, tấm thơm được giao dịch ở mức 8.000–8.100 đồng/kg, trong khi cám dao động từ 7.950–8.100 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu và phụ phẩm trong nước hôm nay 6/7
Mặt hàng
Giá (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
8.800 - 8.900
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
9.300 - 9.400
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.500 - 9.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
9.200 - 9.400
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm
7.500 - 7.600
Tấm thơm
8.000 - 8.100
Cám
7.950 - 8.100
Giá gạo bán lẻ hôm nay tiếp tục đi ngang so với phiên trước. Gạo Nàng Nhen vẫn là chủng loại có giá cao nhất, đạt 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được bán ở mức 22.000 đồng/kg, trong khi gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000–22.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg và gạo Nàng Hoa giữ giá 21.000 đồng/kg.
Gạo thơm Jasmine được giao dịch trong khoảng 16.000–17.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng ở mức 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động 15.000–16.000 đồng/kg, gạo Đài thơm ở mức 14.500–15.500 đồng/kg, còn gạo thường có giá thấp nhất, dao động 14.000–15.000 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 6/7
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo Nàng Nhen
28.000
Gạo Hương Lài
22.000
Gạo Nhật
22.000
Gạo thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Gạo Sóc Thái
20.000
Gạo Nàng Hoa
21.000
Gạo thơm Jasmine
16.000 - 17.000
Gạo trắng thông dụng
16.000
Gạo Sóc thường
15.000 - 16.000
Gạo Đài thơm
14.500 - 15.500
Gạo thường
14.000 - 15.000
Giá gạo thế giới hôm nay
Trên thị trường xuất khẩu, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được giao dịch ở mức 478–482 USD/tấn, gạo 5% tấm của Pakistan dao động 408–412 USD/tấn, còn gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ ở mức 350–354 USD/tấn.
Trong khi đó, gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 516–520 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm ở mức 500–510 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 6/7
Quốc gia
Chủng loại
Giá (USD/tấn)
Việt Nam
Gạo Jasmine
516 - 520
Việt Nam
Gạo thơm 5% tấm
500 - 510
Thái Lan
Gạo trắng 5% tấm
478 - 482
Pakistan
Gạo 5% tấm
408 - 412
Ấn Độ
Gạo trắng 5% tấm
350 - 354
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 5,2 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, giá trị đạt 2,4 tỷ USD, giảm 2,5%.
Philippines vẫn là nhà nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 45% thị phần. Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng đến 87% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng qua, Trung Quốc đã nhập trên 1 triệu tấn gạo Việt Nam, nhờ vậy thị phần tăng lên tới 19,4%. Thị trường Trung Quốc là điểm đến quen thuộc của các sản phẩm gạo thơm của Việt Nam, nhất là dòng đặc sản ST25, gạo nếp.
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.
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