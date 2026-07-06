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Xuất bản ngày 06/07/2026 08:58 AM
Xuất bản ngày 06/07/2026 08:58 AM

Giá lúa gạo hôm nay 6/7: Thị trường ổn định sáng đầu tuần

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá lúa gạo hôm nay 6/7 không ghi nhận biến động mới trên thị trường trong nước.

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá lúa tươi trong nước hôm nay 6/7 không ghi nhận biến động so với hôm qua. Theo đó, lúa IR 50404 (tươi) tiếp tục được thu mua ở mức 5.400–5.600 đồng/kg, Đài Thơm 8 (tươi) giữ ở 6.200–6.400 đồng/kg, OM 18 (tươi) ổn định ở 6.200–6.300 đồng/kg, OM 34 (tươi) duy trì 5.400–5.600 đồng/kg còn OM 5451 (tươi) vẫn ở mức 5.700–5.800 đồng/kg.

So với hai hôm trước, hiện giá lúa IR 50404 (tươi) đã tăng 100 đồng/kg ở mức giá cao nhất, trong khi lúa Đài Thơm 8 (tươi) tăng 100 đồng/kg ở mức giá thấp nhất và 200 đồng/kg ở mức giá cao nhất. Các giống lúa còn lại duy trì ổn định trong ba ngày liên tiếp.

Bảng so sánh giá lúa từ 4/7 đến 6/7 (Đơn vị: đồng/kg)

Chủng loại lúa

4/7

5/7

6/7

IR 50404 (tươi)

5.400 - 5.500

5.400 - 5.600

5.400 - 5.600

Đài Thơm 8 (tươi)

6.100 - 6.200

6.200 - 6.400

6.200 - 6.400

OM 18 (tươi)

6.200 - 6.300

6.200 - 6.300

6.200 - 6.300

OM 34 (tươi)

5.400 - 5.600

5.400 - 5.600

5.400 - 5.600

OM 5451 (tươi)

5.700 - 5.800

5.700 - 5.800

5.700 - 5.800

Giá gạo trong nước hôm nay

Đối với gạo nguyên liệu, giá ổn định. Trong đó, gạo nguyên liệu OM 5451 có mức giá cao nhất, dao động 9.500–9.600 đồng/kg, tiếp đến là gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 9.300–9.400 đồng/kg và gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 ở mức 9.200–9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 được thu mua với giá 8.800–8.900 đồng/kg, còn gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động 8.700–8.850 đồng/kg. Hai chủng loại gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm có giá thấp nhất, cùng ở mức 7.500–7.600 đồng/kg.

Đối với phụ phẩm, tấm thơm được giao dịch ở mức 8.000–8.100 đồng/kg, trong khi cám dao động từ 7.950–8.100 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu và phụ phẩm trong nước hôm nay 6/7

Mặt hàng

Giá (đồng/kg)

Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504

8.800 - 8.900

Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555

9.300 - 9.400

Gạo nguyên liệu OM 5451

9.500 - 9.600

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18

8.700 - 8.850

Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8

9.200 - 9.400

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380

7.500 - 7.600

Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm

7.500 - 7.600

Tấm thơm

8.000 - 8.100

Cám

7.950 - 8.100

Giá gạo bán lẻ hôm nay tiếp tục đi ngang so với phiên trước. Gạo Nàng Nhen vẫn là chủng loại có giá cao nhất, đạt 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được bán ở mức 22.000 đồng/kg, trong khi gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000–22.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg và gạo Nàng Hoa giữ giá 21.000 đồng/kg.

Gạo thơm Jasmine được giao dịch trong khoảng 16.000–17.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng ở mức 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động 15.000–16.000 đồng/kg, gạo Đài thơm ở mức 14.500–15.500 đồng/kg, còn gạo thường có giá thấp nhất, dao động 14.000–15.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 6/7

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Gạo Nàng Nhen

28.000

Gạo Hương Lài

22.000

Gạo Nhật

22.000

Gạo thơm Thái hạt dài

20.000 - 22.000

Gạo Sóc Thái

20.000

Gạo Nàng Hoa

21.000

Gạo thơm Jasmine

16.000 - 17.000

Gạo trắng thông dụng

16.000

Gạo Sóc thường

15.000 - 16.000

Gạo Đài thơm

14.500 - 15.500

Gạo thường

14.000 - 15.000

Giá lúa gạo trong nước hôm nay 6/7 đi ngang so với hôm qua. (Ảnh minh họa: Báo Tuổi trẻ)

Giá lúa gạo trong nước hôm nay 6/7 đi ngang so với hôm qua. (Ảnh minh họa: Báo Tuổi trẻ)

Giá gạo thế giới hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được giao dịch ở mức 478–482 USD/tấn, gạo 5% tấm của Pakistan dao động 408–412 USD/tấn, còn gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ ở mức 350–354 USD/tấn.

Trong khi đó, gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 516–520 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm ở mức 500–510 USD/tấn.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 6/7

Quốc gia

Chủng loại

Giá (USD/tấn)

Việt Nam

Gạo Jasmine

516 - 520

Việt Nam

Gạo thơm 5% tấm

500 - 510

Thái Lan

Gạo trắng 5% tấm

478 - 482

Pakistan

Gạo 5% tấm

408 - 412

Ấn Độ

Gạo trắng 5% tấm

350 - 354

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 5,2 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, giá trị đạt 2,4 tỷ USD, giảm 2,5%.

Philippines vẫn là nhà nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 45% thị phần. Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng đến 87% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng qua, Trung Quốc đã nhập trên 1 triệu tấn gạo Việt Nam, nhờ vậy thị phần tăng lên tới 19,4%. Thị trường Trung Quốc là điểm đến quen thuộc của các sản phẩm gạo thơm của Việt Nam, nhất là dòng đặc sản ST25, gạo nếp.

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.

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