Giá lúa gạo hôm nay 2/7: Thị trường ổn định, gạo thơm Jasmine tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá lúa tươi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay nhìn chung ổn định. Lúa IR 50404 được thu mua ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg, Đài Thơm 8 ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg. Trong khi đó, lúa OM 18 có giá 6.200 - 6.300 đồng/kg, OM 34 dao động 5.400 - 5.600 đồng/kg và OM 5451 ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg.

Bảng giá lúa hôm nay 2/7

Loại lúa Giá (đồng/kg) IR 50404 (tươi) 5.400 - 5.500 Đài Thơm 8 (tươi) 6.100 - 6.200 OM 18 (tươi) 6.200 - 6.300 OM 34 (tươi) 5.400 - 5.600 OM 5451 (tươi) 5.700 - 5.800

Giá gạo trong nước hôm nay

Giá gạo nguyên liệu tiếp tục ổn định. Gạo nguyên liệu CL 555 và Đài Thơm 8 lần lượt được thu mua ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg và 9.200 - 9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 5451 dao động 9.500 - 9.600 đồng/kg, trong khi IR 504 và OM 18 lần lượt ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg và 8.700 - 8.850 đồng/kg. OM 380 và Sóc thơm cùng được giao dịch trong khoảng 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu hôm nay 2/7

Loại gạo nguyên liệu Giá (đồng/kg) CL 555 9.200 - 9.300 IR 504 8.700 - 8.800 OM 5451 9.500 - 9.600 OM 18 8.700 - 8.850 Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 OM 380 7.500 - 7.600 Sóc thơm 7.500 - 7.600

Tại các chợ bán lẻ, giá gạo nhìn chung ổn định, riêng gạo thơm Jasmine được điều chỉnh lên 16.000 - 18.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg ở mức giá cao nhất.

Gạo Nàng Nhen tiếp tục có giá cao nhất, đạt 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Hoa được chào bán 21.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg. Gạo Sóc thường có giá 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo Đài thơm dao động 14.500 - 15.500 đồng/kg và gạo thường ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 2/7

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo Nàng Nhen 28.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo Sóc Thái 20.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo thơm Jasmine 16.000 - 18.000 Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 Gạo trắng thông dụng 16.000 Gạo thường 14.000 - 15.000 Gạo Đài thơm 14.500 - 15.500

Giá phụ phẩm và nếp tiếp tục ổn định. Tấm thơm được thu mua ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg, cám dao động 7.950 - 8.100 đồng/kg, các mặt hàng phụ phẩm khác phổ biến từ 7.800 - 8.050 đồng/kg. Đối với nếp, nếp IR 4625 tươi giữ mức 7.300 - 7.500 đồng/kg, còn nếp khô 3 tháng dao động 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Bảng giá phụ phẩm và nếp hôm nay 2/7

Nhóm Mặt hàng Giá (đồng/kg) Phụ phẩm Tấm thơm 8.000 - 8.100 Cám 7.950 - 8.100 Nếp IR 4625 tươi 7.300 - 7.500 Nếp khô 3 tháng 9.600 - 9.700

Giá gạo thế giới hôm nay

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm giữ mức 480 - 484 USD/tấn. Đối với Ấn Độ, gạo trắng 5% tấm có giá 350 - 354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 280 - 284 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng đi ngang. Cụ thể, gạo Jasmine tiếp tục được chào bán ở mức 508 - 512 USD/tấn, trong khi gạo thơm 100% tấm dao động 347 - 351 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 5 triệu tấn, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt khoảng 473,6 USD/tấn, giảm 8,6%.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giữ ổn định. (Ảnh minh họa: Báo VOV)

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 2/7/2026

Xuất xứ Loại gạo Giá (USD/tấn) Việt Nam Gạo Jasmine 508 - 512 Gạo thơm 100% tấm 347 - 351 Thái Lan Gạo 5% tấm 480 - 484 Ấn Độ Gạo trắng 5% tấm 350 - 354 Gạo 100% tấm 280 - 284

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.