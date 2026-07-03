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Xuất bản ngày 03/07/2026 08:52 AM
Xuất bản ngày 03/07/2026 08:52 AM

Giá lúa gạo hôm nay 3/7: Gạo nguyên liệu tăng nhẹ, lúa tươi giữ ổn định

(VTC News) -

Giá lúa gạo hôm nay 3/7 ít biến động khi lúa tươi, gạo bán lẻ duy trì mặt bằng giá cũ, còn gạo nguyên liệu tăng nhẹ.

Giá lúa trong nước hôm nay

Giá lúa tươi trong nước hôm nay 3/7 đi ngang so với hôm qua. Theo đó, lúa IR 50404 (tươi) được thu mua ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg, Đài Thơm 8 (tươi) 6.100 - 6.200 đồng/kg, OM 18 (tươi) 6.200 - 6.300 đồng/kg, OM 34 (tươi) 5.400 - 5.600 đồng/kg và OM 5451 (tươi) 5.700 - 5.800 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 3/7

Chủng loại lúa

Giá (đồng/kg)

IR 50404 (tươi)

5.400 - 5.500

Đài Thơm 8 (tươi)

6.100 - 6.200

OM 18 (tươi)

6.200 - 6.300

OM 34 (tươi)

5.400 - 5.600

OM 5451 (tươi)

5.700 - 5.800

Giá gạo trong nước hôm nay

Giá gạo nguyên liệu hôm nay tăng nhẹ. Trong đó, gạo nguyên liệu CL 555 tăng 100 đồng/kg, lên mức 9.300 - 9.400 đồng/kg, gạo nguyên liệu IR 50404 tăng 50 đồng/kg, đạt 8.800 - 8.900 đồng/kg. Giá tấm và cám khô giữ ổn định, lần lượt ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg và 7.950 - 8.100 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu và phụ phẩm trong nước hôm nay 3/7

Mặt hàng

Giá (đồng/kg)

Gạo nguyên liệu CL 555

9.300 - 9.400

Gạo nguyên liệu IR 50404

8.800 - 8.900

Tấm

8.000 - 8.100

Cám khô

7.950 - 8.100

Tại các chợ bán lẻ, gạo thơm Jasmine giữ mức 16.000 - 18.000 đồng/kg. Các chủng loại còn lại cũng đi ngang, trong đó gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất 28.000 đồng/kg, gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo Đài thơm 14.500 - 15.500 đồng/kg và gạo thường 14.000 - 15.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 3/7

Chủng loại

Giá (đồng/kg)

Gạo Nàng Nhen

28.000

Gạo Hương Lài

22.000

Gạo Nàng Hoa

21.000

Gạo thơm Thái hạt dài

20.000 - 22.000

Gạo Jasmine

16.000 - 18.000

Gạo Đài thơm

14.500 - 15.500

Gạo thường

14.000 - 15.000

Giá lúa gạo trong nước giữ ổn định. (Ảnh minh họa: Báo VTV)

Giá lúa gạo trong nước giữ ổn định. (Ảnh minh họa: Báo VTV)

Giá gạo thế giới hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan có giá 478 - 482 USD/tấn, gạo 5% tấm của Pakistan dao động ở mức 408 - 412 USD/tấn, còn gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 350 - 354 USD/tấn. Gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 516 - 520 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm ở mức 500 - 510 USD/tấn.

Tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 đạt 5,2 triệu tấn và 2,38 tỷ USD, tăng 9,9% về khối lượng nhưng giảm 2,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 45%. Trung Quốc và Ghana là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là 19,4% và 8,5%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tăng tới 87%.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 3/7

Quốc gia/Chủng loại

Giá (USD/tấn)

Việt Nam - Gạo Jasmine

516 - 520

Việt Nam - Gạo thơm 5% tấm

500 - 510

Thái Lan - Gạo trắng 5% tấm

478 - 482

Pakistan - Gạo 5% tấm

408 - 412

Ấn Độ - Gạo trắng 5% tấm

350 - 354

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.

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