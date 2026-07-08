Giá cà phê hôm nay 8/7/2026: Đảo chiều giảm sâu

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 8/7/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/7/2026, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London quay đầu giảm 4,23% (172 USD/tấn) so với phiên trước đó, còn 3.892 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 4,25% (172 USD/tấn), xuống 3.872 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11 /2026 giảm 4,19% (168 USD/tấn), về mốc 3.839 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm sâu hơn, tới 8,89% (32,35 US cent/pound), còn 331,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 9,24% (32,35 US cent/pound), xuống còn 317,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 9,06% (30,4 US cent/pound), ở mức 305 US cent/pound.

Giá cà phê giảm mạnh trên 2 sàn giao dịch quốc tế. (Ảnh: Shutterstock)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế sáng 8/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức giảm (%) Robusta (Sàn London) Tháng 7/2026 3.892 USD/tấn -4,23% Tháng 9/2026 3.872 USD/tấn -4,25% Tháng 11/2026 3.839 USD/tấn -4,19% Arabica (Sàn New York) Tháng 7/2026 331,6 US cent/pound -8,89% Tháng 9/2026 317,6 US cent/pound -9,24% Tháng 12/2026 305 US cent/pound -9,06%

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo Barchart, giá cà phê thế giới giảm mạnh khi đóng cửa phiên 7/7, làm mất đi một phần đà tăng tăng bùng nổ ở phiên trước đó. Giá cà phê tăng kỷ lục hôm thứ Hai đã đẩy giá lên mức quá mua, gây ra hiện tượng bán tháo kỹ thuật dẫn đến chốt lời.

Thêm vào đó, việc sàn giao dịch Liên lục địa (Intercontinental Exchange) tăng yêu cầu ký quỹ đối với giao dịch hợp đồng tương lai cà phê cũng đã tạo ra áp lực thanh lý vị thế mua và gây sức ép lên giá.

Theo Trading Economics, đợt tăng giá trước đó được hỗ trợ bởi những lo ngại về thời tiết tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới. Dự báo thời tiết lạnh hơn tại Brazil, rủi ro liên quan đến hiện tượng El Niño, sự chậm trễ thu hoạch và nguồn cung cà phê khan hiếm đã kích hoạt hoạt động mua vào và bù đắp vị thế bán khống.

Tuy nhiên, dự báo cập nhật từ Climatempo cho thấy thời tiết chủ yếu khô ráo trên khắp các vùng trồng cà phê chính của Brazil, hỗ trợ tiến độ thu hoạch và giảm bớt lo ngại về sương giá.

Giá cà phê tăng trước đó do lo ngại về thời tiết tại Brazil. (Ảnh: Getty Imgae)

Theo báo cáo của công ty Safras & Mercado, tính đến ngày 1/7, vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026/27 của Brazil mới chỉ đạt 52% diện tích gieo trồng, thấp hơn tốc độ 60% của năm ngoái và mức trung bình 5 năm là 55%.

Theo Forbes, giá cà phê đã đạt đỉnh trong những năm gần đây do thời tiết xấu ở các nước sản xuất chính như Brazil và Việt Nam làm khan hiếm nguồn cung toàn cầu.

Trong một báo cáo hồi đầu tháng này, StoneX cho biết, giá cà phê cao hơn vẫn chưa ảnh hưởng đến nhu cầu khi tiêu thụ cà phê đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. Các nhà phân tích dẫn chứng, cà phê vẫn là thức uống được tiêu thụ nhiều nhất ở Mỹ, với 66% người trưởng thành uống cà phê mỗi ngày, vượt qua nước đóng chai hoặc nước máy.

Mặt hàng này cũng bị ảnh hưởng bởi lạm phát tăng vọt trong những năm gần đây. Từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2026, giá trung bình một hộp cà phê tăng 115%,theo ước tính của Forbes.